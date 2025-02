Xbox, disponibile l'aggiornamento di febbraio: ecco le novità

Da questo momento è ufficialmente disponibile l'aggiornamento di febbraio 2025 per le console Xbox, che introduce alcune piccole novità decisamente interessanti per gli amanti del gioco in cloud.

Il focus di questo update, come segnalato dal blog Xbox Wire, è infatti un miglioramento dell'esperienza di cloud gaming, uno dei tanti vantaggi disponibili con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno invitare facilmente gli amici alle sessioni di Xbox Cloud Gaming tramite un link condivisibile, rendendo così più facile l'accesso alle partite in multiplayer con un solo clic.

Questa funzionalità è stata abilitata non solo sulle console, ma anche per gli utenti che preferiscono giocare su browser web o sulle TV attualmente supportate.

Per creare un link vi basterà aprire l'apposito menù degli inviti dalla Guida o dal gioco stesso, assicurandovi di sbloccare l'accesso a tutti: a quel punto, basterà copiarlo e inviarlo ai vostri amici direttamente sulle console Xbox o su sistemi di messagistica esterna.

Chi invece è interessato a partecipare dopo aver ricevuto il link, dovrà semplicemente effettuare il login con un account Xbox attualmente iscritto a Game Pass Ultimate, per poi seguire le poche e semplici istruzioni per iniziare a giocare.

Xbox ha anche ampliato il catalogo di titoli giocabili in cloud per gli abbonati, a patto di averli già acquistati in precedenza. Da adesso potrete già avviare in streaming i seguenti giochi:

Blasphemous 2

Kingdom Come: Deliverance II

Slime Rancher 2

Subnautica

The Talos Principle 2

La casa di Redmond ha anche svelato l'arrivo imminente dei seguenti giochi, attualmente non disponibili ma che dovrebbero essere integrati nelle prossime settimane:

Atomic Heart

Cult of the Lamb

Hotline Miami

Killer Frequency

Neva

Overcooked! All You Can Eat

Phanton Breaker: Battle Grounds Ultimate

Serious Sam Collection

Trepang2

Worms Armageddon: Anniversary Edition

Come ulteriori novità di questo aggiornamento sono stati introdotti un indicatore di qualità della rete per il cloud gaming, così da poter comprendere subito l'effettiva stabilità della connessione, e un aggiornamento del firmware per i controller Xbox, scaricabile attraverso l'apposita app Accessori Xbox.

Il nuovo firmware migliorerà il ritorno in posizione neutra degli analogici, oltre ad introdurre aggiustamenti per la funzionalità dei trigger e degli input dell'analogico che simulano il mouse.

Tutte queste novità sono già disponibili da adesso, ma ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere feature nascoste non segnalate ufficialmente.

Restando in tema di novità per gli utenti Xbox Game Pass, ricordiamo che sono stati annunciati numerosi indie in arrivo per le prossime settimane: ecco il nostro riepilogo dall'ID@Xbox Showcase 2025.

Microsoft ha anche annunciato il rinvio di Fable al 2026: un ritardo che potrebbe non far piacere a molti, ma necessario per soddisfare le aspettative degli utenti.