Xbox celebra l'inizio dell'estate con 3 nuovi giochi gratis per il weekend

Da oggi avrà ufficialmente inizio la stagione estiva: una ricorrenza festeggiata, a modo suo, anche da Xbox con il reveal dei nuovi giochi gratis disponibili per questo weekend.

Le console di casa Microsoft hanno infatti rinnovato ancora una volta l'iniziativa Free Play Days, grazie alla quale gli utenti potranno scoprire senza costi aggiuntivi diversi titoli appositamente selezionati da Xbox, a patto però di essere iscritti ai piani Game Pass Core o Ultimate (lo trovate su Amazon).

Per questo weekend, la casa di Redmond ha deciso di selezionare per voi ben 3 nuovi giochi gratis: si tratta di Crusader Kings III, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 e Hell Let Loose.

Tutti e questi nuovi giochi in omaggio sono già disponibili da questo momento per il download su console e resteranno giocabili per tutto il fine settimana.

In questo caso si tratta di una promozione utile prevalentemente per chi è iscritto al piano Game Pass Core, dato che tutti e 3 i titoli sono attualmente inclusi nel catalogo Ultimate.

Crusader Kings III è sicuramente il titolo più interessante di questo weekend: in questo strategico a tempo reale controllerete la vostra dinastia medievale, assicurandovi che il vostro lignaggio possa proseguire nel corso delle prossime generazioni.

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 è invece un divertente sparatutto multiplayer in cui piante e zombie dovranno darsele di santa ragione per rivendicare il proprio territorio, in una produzione "fuori di cervello".

Infine, Hell Let Loose è uno sparatutto in prima persona dai contorni decisamente più realistici, essendo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che vi catapulterà in ambiziose battaglie in cui potranno partecipare fino a 100 giocatori in contemporanea.

Potete procedere già da adesso al download dei vostri nuovi giochi gratis del weekend dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali, dopo aver naturalmente effettuato il login con un account iscritto a Game Pass Core o Ultimate:

Ovviamente potete procedere direttamente al download anche dalle vostre console, cercando manualmente tutti e 3 i nuovi giochi gratis del weekend sullo store Xbox: se vorrete continuare a giocare anche dopo questo fine settimana, ricordiamo ancora una volta che tutti i titoli sono comunque disponibili sul catalogo Ultimate.

In alternativa, se vorrete farli vostri per sempre, vi avvisiamo che sono comunque disponibili alcuni sconti speciali molto interessanti.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che da oggi è già disponibile un nuovo gioco gratis su Game Pass, ma è una produzione scaricabile solo su PC.

E se siete curiosi di scoprire quali siano le migliori nuove produzioni mensili sul catalogo, abbiamo riepilogato per voi i giochi su Game Pass da non lasciarvi scappare a giugno.