Il mese di giugno si celebra il Pride Month, ovvero il mese dell'orgoglio LGBT: per celebrare questa ricorrenza particolarmente sentita, Xbox ha deciso di offrire a tutti i giocatori un gioco gratis adatto per l'occasione.

Da questo momento e per tutto il mese di giugno potete infatti aggiungere alle vostre collezioni Tell Me Why, un'avventura a episodi sviluppata da Don't Nod, autori della saga di Life is Strange e del recente Banishers Ghosts of New Eden (che potete recuperare su Amazon).

L'avventura è celebre per essere stata una delle primissime produzioni tripla-A ad avere un personaggio transgender tra i suoi protagonisti: un regalo dunque appropriato per celebrare il Pride Month e che potete riscattare sia su Xbox che su PC, anche tramite Steam.

In questa produzione scoprirete la storia dei gemelli Tyler e Alyson Ronan, che dopo essersi riuniti utilizzeranno il loro legame soprannaturale per rivivere i ricordi della loro infanzia, bella e tormentata allo stesso tempo.

Come da tradizione le vostre scelte potranno plasmare la narrativa di gioco, influenzando i protagonisti e il loro relativo futuro alla conclusione della storia.

Se volete provare gratuitamente Tell Me Why, potete procedere al riscatto tramite i seguenti link ufficiali: non dovrete fare altro che effettuare il login con i vostri profili e aggiungerlo alle vostre raccolte.

La promozione resterà valida per tutto il mese di giugno: il mio consiglio è come sempre di procedere fin da subito con il riscatto, così da non rischiare di dimenticarvene.

Una volta aggiunto alle vostre collezioni, Tell Me Why resterà infatti disponibile gratis per sempre: una buona opportunità per assicurarvi una produzione Xbox Game Studios senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Vi ricordo che per gli utenti Steam è disponibile anche un altro omaggio gratuito: solo per pochi giorni potrete infatti fare vostro un dungeon crawler dark fantasy.