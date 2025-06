Il mese di giugno inizia con un nuovo regalo da riscattare per gli utenti Steam: sul celebre store è infatti disponibile un gioco gratis che potete fare vostro da adesso, solo per un periodo limitato.

In occasione della promozione dedicata ai videogiochi del publisher Dear Villagers, l'editore ha infatti deciso di offrire totalmente gratis uno dei suoi giochi più apprezzati dagli utenti: si tratta di Hellslave, uno stiloso dungeon crawler con atmosfere dark fantasy.

Dopo aver stretto un patto col Diavolo, i giocatori dovranno sfruttare nuovi poteri demoniaci per impedire che l'umanità possa estinguersi, affrontando dozzine di nemici provenienti dall'Inferno.

Un gioco di ruolo che i fan hanno premiato con l'81% di recensioni positive su Steam e che potete fare vostro senza dover spendere neanche un centesimo: l'unico requisito, ovviamente, è avere a disposizione un account sullo store.

La promozione resterà valida fino al 16 giugno alle ore 19.00, al termine della quale Hellslave tornerà disponibile a pagamento al prezzo consigliato di 19,99€.

Se riscatterete questo gioco in tempo, potrete però scaricarlo gratuitamente per sempre: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo esservi ovviamente assicurati di aver effettuato il login con il vostro profilo.

Una volta completata questa semplice operazione, Steam vi confermerà che Hellslave sarà stato aggiunto con successo al vostro account: potrete dirigervi sulle vostre applicazioni e avviare il download in qualunque momento.

L'offerta è stata messa a disposizione non solo per promuovere gli altri giochi pubblicati dal publisher Dear Villagers, ma anche per segnalare agli utenti che il sequel Hellslave 2 è già in sviluppo: se dovesse piacervi questo nuovo gioco gratis, potrebbe dunque valere la pena di aggiungerlo alla vostra wishlist.

