Xbox, 4 nuovi giochi gratis per il weekend: c'è Naruto

Microsoft ha ufficialmente rinnovato anche per questa settimana le "Giornate di gioco gratuito", l'iniziativa che consente a tutti i fan su Xbox di poter provare diversi titoli selezionati senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di una promozione riservata agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Live Gold, che presto cambierà nome trasformandosi nel nuovo servizio Xbox Game Pass Core.

Dopo aver proposto nel precedente weekend una grande esclusiva, la casa di Redmond ha deciso di proporre ai suoi abbonati altri 4 giochi gratuiti molto interessanti, uno dei quali è dedicato agli amanti di uno degli anime e manga più popolari di sempre.

Come prontamente segnalato dal blog ufficiale Xbox Wire, i nuovi giochi gratuiti del fine settimana sono infatti Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Warhammer: Vermintide 2 e Need for Speed Unbound.

Sono dunque tutte produzioni molto interessanti e adatte per chi ama giocare in multiplayer: non possiamo che suggerirvi di radunare i vostri amici per divertenti partite sulle vostre console Xbox.

Potete scaricare le nuove prove gratuite direttamente dallo store ufficiale su console: in alternativa, potete semplicemente dirigervi ai link che vi proporremo di seguito. Ovviamente, dovrete prima assicurarvi di essere iscritti ai relativi servizi in abbonamento.

Vi ricordiamo che tutte le prove gratuite resteranno disponibili solo per questo fine settimana: se doveste approfittare delle offerte per acquistarli definitivamente, potrete però mantenere tutti i salvataggi e i progressi svolti durante il periodo di prova.

Restando in tema di omaggi gratuiti, non possiamo non concludere questo articolo ricordandovi che il catalogo di Xbox Game Pass sta per aggiornarsi ancora: dalla prossima settimana sarà disponibile un imperdibile gioco gratis direttamente al day one.