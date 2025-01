WWE 2K25 è ufficiale: ecco dettagli e star di copertina

2K ha finalmente svelato WWE 2K25, il prossimo capitolo della celebre serie di giochi di wrestling sviluppata da Visual Concepts.

Il gioco sarà disponibile a marzo 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, e vedrà come protagonista di copertina l’iconico Roman Reigns, una delle Superstar WWE più decorate di sempre.

Dopo WWE 2K24 (che trovate su Amazon), 2K punta a superare ogni aspettativa con il capitolo 2025.

Reigns, conosciuto come "Il Tribal Chief originale", sarà il protagonista della copertina dell’Edizione Standard, raffigurato in una posa imponente e affiancato dal suo consigliere Paul Heyman.

L’Edizione Deadman celebra il 35° anniversario di una delle icone più temute della WWE, The Undertaker, mentre l’Edizione Bloodline rende omaggio alla saga familiare degli Anoa’i.

Quest’ultima copertina ritrae Roman Reigns insieme a Solo Sikoa, Jey e Jimmy Uso, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa, rappresentati come parte di un intreccio di radici e rami dell’iconico albero genealogico della Bloodline.

Tra le principali novità di WWE 2K25 troviamo il 2K Showcase: The Bloodline's Dynasty, un racconto interattivo che ripercorre l’epica saga della famiglia Anoa’i.

Sono stati introdotti nuovi tipi di match, come l’Underground Match, il Bloodline Rules Match e gli incontri intergender, oltre al ritorno delle Mosse Concatenate per un gameplay ancora più spettacolare. La modalità La Mia Ascesa è stata completamente rinnovata per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il roster di WWE 2K25 sarà il più ampio di sempre, con oltre 300 Superstar, Leggende e Hall of Famers. Tra i nomi confermati figurano John Cena, Rhea Ripley, The Rock, CM Punk, Jade Cargill, “Stone Cold” Steve Austin, Trish Stratus e molte altre icone del wrestling.

Sono inoltre previste nuove funzionalità tecnologiche, tra cui il supporto della telecamera in terza persona durante gli incontri online, che permetterà a ogni giocatore di controllare la propria prospettiva. Le nuove ambientazioni includono gli Archivi della WWE e il parcheggio NXT, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

WWE 2K25 sarà disponibile in tre edizioni. L’Edizione Deadman e l’Edizione Bloodline arriveranno il 7 marzo 2025, mentre l’Edizione Standard sarà disponibile dal 14 marzo 2025.

Con queste premesse, WWE 2K25 si prepara a offrire un’esperienza imperdibile per i fan del wrestling e del mondo videoludico. Il ring è pronto: sarà una sfida epica.