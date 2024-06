Wonder Woman esce dall'ombra: un leak svelerebbe i primi dettagli

Dopo mesi e anni di totale silenzio, finalmente potremmo aver scoperto i primi dettagli sul videogioco dedicato a Wonder Woman di Monolith Soft, grazie al presunto leak di un sondaggio interno.

Come segnalato prontamente dagli utenti del forum ResetEra, sono state infatti condivise nuove concept art e i primi dettagli della storia dell'avventura dedicata all'eroina DC Comics, che ci daranno un'idea di cosa attenderà i fan.

Advertisement

I leak in questione sono stati quasi tutti rimossi dopo le consuete notifiche di violazione del copyright, che di fatto sembrerebbero rappresentare una conferma della veridicità delle informazioni, ma alcuni di questi sono ancora disponibili — almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

I leak ci mostrano alcune presunte concept art di Wonder Woman, svelandoci che Diana dovrà affrontare Circe e altre iconiche antagoniste femminili DC Comics, come Medusa e Cheetah.

Anche altri "iconici" personaggi DC dovrebbero fare il loro ritorno, anche se ovviamente non viene specificato di chi dovrebbe trattarsi.

La descrizione conferma che i giocatori potranno sfruttare combattimenti rapidi e fluidi con combo devastanti e potenti armi a nostra disposizione, incluso naturalmente l'immancabile Lazo della Verità.

Verrebbe anche confermato il ritorno del Sistema Nemesi da L'Ombra della Guerra (lo trovate su Amazon), oltre alle piattaforme di uscita: PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il leak svelerebbe anche una valutazione PEGI 12 e un prezzo di lancio di 69.99£, che presumibilmente dovrebbero essere convertite in 80 euro.

Chiaramente vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con fortissime precauzioni in attesa di conferme ufficiali, ma la quantità di DMCA inviata nelle scorse ore lascerebbe presupporre che ci sia quantomeno un fondo di verità.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più: in ogni caso, il fatto che siano usciti questi dettagli, dopo che nelle scorse settimane c'era chi parlava di sviluppo "problematico", rappresenta in ogni caso una buona notizia.