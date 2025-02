Wonder Woman cancellato sarebbe stato «bellissimo»

Warner Bros. ha annunciato la cancellazione del videogioco di Wonder Woman e la chiusura di tre studi di sviluppo, tra cui Monolith Productions.

La decisione è stata presa nell'ambito di una ristrutturazione strategica per concentrarsi sui franchise chiave come Harry Potter, Mortal Kombat, DC e Game of Thrones.

La notizia rappresenta un duro colpo per i fan che attendevano con ansia il gioco dedicato all'eroina DC (che trovate anche su Amazon in svariati prodotti).

Gail Simone, nota scrittrice di fumetti di Wonder Woman, ha rivelato via IGN US di aver lavorato come consulente sul gioco, elogiando il "dream team" al lavoro sul progetto.

«Era bellissimo da vedere. Non darò dettagli per vari motivi, ma è stato fatto ogni sforzo per renderlo non solo un grande gioco, ma un grande gioco di Wonder Woman. Un'epica da vetrina», ha dichiarato Simone.

La scrittrice ha sottolineato l'impegno e la passione del team di sviluppo: «Non so se ho mai lavorato con un team che si preoccupasse di più di assicurarsi che il prodotto finale fosse perfetto. Si sono assicurati che avesse elementi del folklore di Wonder Woman e DC in ogni aspetto del gioco».

Annunciato nel dicembre 2021, Wonder Woman era descritto come un'avventura single player in un mondo aperto "dinamico", con una storia originale ambientata nell'universo DC.

Il progetto, che aveva già superato i 100 milioni di dollari di budget, è stato cancellato nonostante fosse in sviluppo da anni.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il progetto aveva già subito un reboot e un cambio di direzione all'inizio dello scorso anno.

Il sistema Nemesis, una caratteristica distintiva dei precedenti giochi di Monolith come Middle-earth: Shadow of Mordor, era stato abbandonato in favore di un'impostazione più tradizionale da action-adventure.

La cancellazione di Wonder Woman si inserisce in un contesto difficile per la divisione videoludica di Warner Bros.

Il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League ha causato una perdita di 200 milioni di dollari, mentre il deludente rilancio di MultiVersus ha aggiunto altri 100 milioni al passivo. Anche Harry Potter: Quidditch Champions non ha ottenuto il successo sperato.

Warner Bros. ha ribadito l'obiettivo di tornare a produrre giochi di alta qualità per i fan, e di riportare il business dei giochi alla redditività e alla crescita nel 2025 e oltre.