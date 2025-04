Wizards chiede scusa ai fan di Stardew Valley per la mod di Baldur's Gate 3

Il mondo del modding è sempre curioso e interessante, e di recente i fan di Stardew Valley l'hanno potuto sperimentare in prima persona con Baldur's Village che, come potete intuire, importa il mondo di Baldur's Gate 3 all'interno del rilassante gioco contadino.

La mod, che già aveva fatto parlare molto di sé per il fatto di aver unito due tra i videogiochi più amati del momento storico attuale, arricchisce l'idilliaca Pelican Town con nuovi personaggi, attività e possibilità romantiche, in un crossover che sta già facendo parlare la comunità di giocatori.

Tuttavia a Wizards of the Coast sembrava non corretto un lavoro amatoriale del genere, tanto che Baldur's Village era stata rimossa a seguito di un'azione legale da parte dell'azienda che detiene i diritti di Dungeons & Dragons, e quindi di Baldur's Gate 3.

Il progetto aveva ottenuto un tale livello qualitativo da attirare anche l'attenzione di Swen Vincke, CEO di Larian Studios. «Tanto amore è stato dedicato a questo progetto - un lavoro straordinario!», aveva commentato pubblicamente Vincke.

Tuttavia questo non è bastato per fermare Wizards of the Coast ad emettere un avviso DMCA per violazione di copyright, costringendo alla rimozione della mod dalle piattaforme di distribuzione.

Una mossa che ha creato un certo fermento nella community, dallo stesso Vincke che era intervenuto per sottolineare il valore di questi progetti, anche promozinale: «Proteggere la proprietà intellettuale può essere complicato, ma spero che questa situazione venga risolta. Esistono modi positivi per gestire questioni del genere», aveva incalzato Vincke.

Questo intervento e tanti altri hanno convinto Wizards, a quanto pare, perché di recente ha ammesso l'errore in questa operazione legata a Stardew Valley (tramite VGC):

«L'avviso DMCA per Baldur's Village è stato emesso per errore - ci scusiamo per questo. Stiamo lavorando per risolvere la situazione così che i fan e la comunità di Stardew possano continuare a godere di questa eccellente mod.»

Un caso simile, ma con dinamiche diverse, è capitato anche per quanto riguarda le campagne personalizzate di Baldur's Gate 3, che ora sono integrate anche nel menu delle mod.