Watch Dogs (e non solo) diventa un manga

Star Comics arricchisce l'offerta italiana con due nuovi manga basati su videogiochi ben noti al pubblico: Minecraft - Viaggio ai Confini del Mondo e Watch Dogs Tokyo.

Come riportato via comunicato stampa, questa iniziativa dimostra come il legame tra videogiochi e manga si rafforzi sempre più, creando sinergie che offrono ai fan nuove prospettive narrative.

Il primo titolo, Minecraft - Viaggio ai Confini del Mondo, si basa su uno dei videogiochi più amati e diffusi di sempre, Minecraft, che trovate anche su Amazon.

Il manga, disponibile dal 26 novembre, è pensato soprattutto per i giovani lettori, ma può affascinare un pubblico di ogni età. Scritto e disegnato da Kazuyoshi Seto, il manga introduce nuovi personaggi che si lanciano in avventure all'interno del mondo di Minecraft.

I primi due volumi saranno disponibili nelle librerie e fumetterie, negli store online e anche in anteprima alla Milan Games Week & Cartoomics.

Il secondo titolo, Watch Dogs Tokyo, rappresenta un’evoluzione della celebre serie di Ubisoft, che ha portato l’hacking e la fantascienza nel mondo videoludico sin dal 2014 con il personaggio di Aiden Pierce.

Dopo diversi capitoli che hanno esplorato città come San Francisco e Londra, questo manga trasporta la saga in una Tokyo futuristica e iper-tecnologica, dove le vicende seguono due personaggi, Goda, un poliziotto ex promessa del judo, e SSB, un hacker.

I due si trovano immersi in una cospirazione che coinvolge il J-CtOS, un avanzato sistema di controllo urbano sviluppato dalla Blume Japan.

Il manga, scritto da Seiichi Shirato e disegnato da Syuhei Kamo, uscirà il 12 novembre e sarà disponibile in fumetteria, libreria e online, con una presentazione speciale alla Milan Games Week & Cartoomics.

Star Comics si rivolge a un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli appassionati di lunga data dei videogiochi, e l'iniziativa dimostra come l'incontro tra videogiochi e manga possa continuare a generare storie capaci di coinvolgere e sorprendere i lettori di tutte le età.