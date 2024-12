Watch Dogs diventa next-gen, grazie ai fan

La community di Watch Dogs su NexusMods, guidata dal modder "Koschei", ha creato una modlist capace di trasformare completamente l’esperienza del primo capitolo della serie targata Ubisoft.

Quando uscì nel 2014, il gioco (che trovate su Amazon) fu accolto con molte critiche, soprattutto a causa del famigerato downgrade grafico rispetto alla spettacolare demo mostrata all’E3 2012.

Tuttavia, nonostante le scelte discutibili di Ubisoft, il gioco rimane una perla nascosta per molti fan (qui la nostra vecchia recensione). E con questa modlist, è possibile riscoprirlo in una veste completamente nuova.

Come riportato anche da DSO Gaming, Koschei ha unito alcune delle mod più famose per creare un’esperienza unica, migliorando sia la grafica che le meccaniche di gioco.

Tra le modifiche incluse troviamo texture ad alta definizione per un look più moderno, miglioramenti per l’immersione e il dinamismo della città, fisica dei vestiti migliorata per un maggiore realismo e animazioni più naturali e attacchi corpo a corpo potenziati.

Ma non solo: anche il traffico cittadino è più variegato e realistico. Questa combinazione non solo eleva l’aspetto visivo del gioco, ma ne arricchisce anche le dinamiche di gameplay, rendendolo una delle migliori versioni di Watch Dogs disponibili.

Tuttavia, c’è un limite: la modlist di Koschei non è compatibile con la popolare Nextgen Graphics Overhaul 2. Questa mod, per chi non lo sapesse, ricrea la famosa scena dell’esplosione alla stazione di servizio mostrata all’E3 2012 e migliora ulteriormente l’illuminazione, le texture e altri dettagli grafici del gioco.

Se il vostro obiettivo è semplicemente migliorare la grafica, potete optare per Nextgen Graphics Overhaul 2 insieme a Source Textures. Ma se cercate un upgrade completo che unisca gameplay e grafica, il Brutalist Merge di Koschei è la scelta migliore.

La modlist è disponibile qui, dove potete scaricarla gratuitaente e installarla seguendo le istruzioni.

Se siete fan della serie o volete riscoprire Watch Dogs con una nuova prospettiva, questa è sicuramente una buona occasione.

Restando in tema, Watch Dogs Tokyo è il manga giusto per chi vuole un seguito della serie Ubisoft.