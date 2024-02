Warner sta lavorando a nuovi giochi DC, ma non su chi pensate voi

Suicide Squad: Kill the Justice League è uscito da alcuni giorni, deludendo la stragrande maggioranza dei fan di Batman e non solo. Tuttavia, sembra proprio che Warner Bros. sia già al lavoro sul prossimo progetto dedicato all'universo DC.

Il nuovo GaaS di Rocksteady, che trovate anche su Amazon, non ha infatti convinto critica e pubblico.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi (ossia più o meno tutti i giocatori del pianeta, a rigor di logica) che Kill the Justice League impone».

Ora, come riportato anche da Theloadout, Warner Bros. Games ha confermato che ci sono piani per altri giochi sui personaggi DC Comics, ma non è previsto un progetto dedicato a Superman.

JB Perrette, CEO di Warner Brothers per lo streaming globale e i giochi, rivela: «Non c'è stato un rapporto così stretto tra lo studio e il settore dei giochi come avrebbe dovuto».

Perette afferma che «James [Gunn] è in realtà un giocatore, quindi avere qualcuno appassionato del settore è di grande aiuto».

Tuttavia, nonostante i numerosi progetti in cantiere per Superman, Supergirl e Batman al cinema, non c'è un forte desiderio di creare videogiochi che li colleghino.

Perette precisa che «mentre stanno lavorando a un film su Superman, non lanceremo un gioco su Superman solo perché ci sentiamo obbligati».

«Dobbiamo fare qualcosa che abbia senso per la strategia di gioco, per i fan e per i consumatori», aggiunge Perette.

L'ultima apparizione di Superman nel mondo dei videogiochi è stata in Superman Returns, un gioco open world legato al film del 2006 abbastanza trascurabile.

Al di fuori di Superman Returns, Kal-El è apparso come personaggio giocabile in altri titoli, come il franchise Injustice e il gioco di combattimento MultiVersus di Warner Brothers. Quest'ultimo è attualmente in pausa ma sarà rilanciato nel corso dell'anno.

Vero anche che, nonostante il "flop", i fan di Suicide Squad: Kill The Justice League hanno già qualche idea per un potenziale sequel dello sparatutto di Rocksteady.