Volete Disco Elysium 2? C'è una brutta notizia (e una buona)

Il mondo delle spie e del controspionaggio si prepara a tornare con un'esperienza che promette di sovvertire le classiche narrazioni di genere. ZA/UM, lo studio di sviluppo noto per il pluripremiato Disco Elysium, ha finalmente alzato il velo sul suo prossimo progetto, attualmente denominato Project C4.

L'annuncio, accompagnato da un breve teaser trailer, delinea un'opera che si distacca nettamente dall'approccio hollywoodiano alla figura della spia, proponendo invece una visione più introspettiva, complessa e psicologicamente stratificata dell'universo dello spionaggio.

Lungi dall'essere un sequel del suo predecessore di successo (che trovate su Amazon), questo nuovo titolo esplorerà territori narrativi completamente inediti.

Dimenticatevi James Bond e le sue avventure glamour. Project C4 attinge piuttosto dall'eredità letteraria di John le Carré, in particolare dalla celebre trilogia di Smiley contro Karla (composta da "La talpa", "L'onorevole scolaro" e "Tutti gli uomini di Smiley").

Il focus sarà posto sulle lotte intestine del mondo dello spionaggio, sulle alleanze fragili, sui tradimenti inevitabili e, elemento particolarmente interessante, sul concetto di fallimento.

A questa base di intrigo internazionale, gli sviluppatori hanno aggiunto elementi di fantascienza psichedelica, ispirati dalle opere di autori del calibro di Ursula Le Guin e Philip K. Dick.

Le sequenze d'azione, invece, prenderanno spunto dal linguaggio cinematografico di Park Chan-wook, regista coreano noto per la sua capacità di fondere violenza stilizzata e profondità emotiva.

Nonostante l'entusiasmo per questo nuovo progetto, è impossibile ignorare le turbolenze interne che hanno scosso ZA/UM negli ultimi anni.

Molti dei talenti che hanno contribuito al successo di Disco Elysium hanno abbandonato lo studio, in seguito a una serie di conflitti che hanno visto accusazioni incrociate di frode da parte degli investitori, malversazioni finanziarie e controaccuse di ambiente di lavoro tossico.

Questa spaccatura ha portato alla nascita di diversi nuovi studi, presumibilmente impegnati nella creazione di successori spirituali di Disco Elysium, mentre ciò che resta di ZA/UM si concentra su Project C4.

Gli appassionati non dovranno attendere molto per scoprire maggiori dettagli sul gioco. ZA/UM ha infatti confermato che presenterà ulteriori informazioni durante la prossima Game Developers Conference, un'occasione perfetta per approfondire questo intrigante mix di spionaggio, fantascienza psichedelica e narrazione non lineare.