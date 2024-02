Disco Elysium, licenziamenti per ZA/UM: cancellato DLC e nuovi giochi

La storia di Disco Elysium, tormentato capolavoro del 2019, si intreccia con quella del mondo dei videogiochi attualeperché, stando ad un report diffuso da fonti vicine al team di sviluppo, pare sia stato licenziato un numero considerevole di persone, con la conseguente cancellazione di altri progetti tra cui nuovi giochi e un'espansione per il premiato gioco di ruolo.

Già lo sviluppatore ZA/UM era impelagato in una questione legale surreale e complicatissima, che si era risolta qualche tempo fa apparentemente in maniera pacifica.

Ma le cose sembrano poter solo peggiorare purtroppo perché, secondo un report diffuso da GLHF Sports Illustrated, circa 24 dipendenti sono a rischio di licenziamento all'interno di ZA/UM, l'equivalente di un quarto dell’attuale forza lavoro totale dell’azienda.

I tagli sembrano essere arrivato di pari passo con la cancellazione di un progetto con nome in codice X7, che sarebbe dovuta essere un'espansione autonoma per Disco Elysium.

Il presidente di ZA/UM, Ed Tomaszewski, ha affermato in una riunione con lo staff che X7 era a 1-2 anni di lavoro dal suo completamento, e che avrebbe potuto richiedere più tempo e impegno di quello profuso per Disco Elysium.

Per quanto riguarda i licenziamenti, invece, il CEO Ilmar Kompus li ha comunicati allo staff in un messaggio interno, svelando che il taglio della forza lavoro è relativo al team dedicato a X7, ma anche ai team non di sviluppo e "ai progetti che non sono X7".

Questo sarebbe il terzo progetto di ampio respiro che ZA/UM ha archiviato o sospeso negli ultimi anni, insieme ad un sequel di Disco Elysium e una nuova IP di fantascienza.

Negli anni si è parlato anche di portare Disco Elysium in TV con uno show dedicato, ma a questo punto è difficile sperare che questo progetto possa andare in porto.

Se volete recuperare questo vero e proprio capolavoro, sappiate che nel tempo è stata fatta anche una edizione fisica del gioco che potete trovare su Amazon, ovviamente.