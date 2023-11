Volante Logitech G920 in super sconto al Black Friday

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Per gli amanti dei videogiochi dedicati ai bolidi su quattro ruote, tra le offerte segnaliamo lo sconto dedicato al volante gaming Logitech G920, proposto a un prezzo sensibilmente più basso di quello abituale.

Volante Logitech G920, chi dovrebbe acquistarlo?

Il volante da gaming Logitech G920 è un'opzione ottima per chi ama i racing game e sta cercando un'esperienza di guida il più realistica possibile, senza accontentarsi di giocare attraverso un controller. Parliamo di una periferica compatibile con Xbox e con PC, che è dotata di un force feedback a doppio motore: grazie a questo, il giocatore può percepire i dettagli e gli scossoni della strada, come se fosse davvero seduto nella sua automobile mentre gioca.

Ad accompagnare il volante è anche il cambio in dotazione, realizzato in acciaio inossidabile, per garantire un'esperienza che sia anche duratura nel tempo e ben rifinita. Parliamo, quindi, di un'ottima opzione, di grande solidità, per chi ama le simulazioni o i giochi di guida simcade. A completare il pacchetto c'è anche la pedaliera.

Abitualmente venduto a 249,99 euro di media, grazie alle offerte del Black Friday il volante si porta ora a casa spendendo solo 203,99 euro – completo di cambio e pedaliera.

