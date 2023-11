Vinci un portatile gaming con il giveaway di Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming, oltre a trovare le migliori offerte di novembre per videogiochi per PC e console, avete l'opportunità di partecipare a un concorso che mette in palio un ROG Zephyrus Duo, un notebook di alto valore, e 10 Gift Card. Per iscrivervi, basta visitare la pagina promozionale e cliccare su "Partecipa", sperando di essere tra i fortunati vincitori.

Concorso Instant Gaming, chi dovrebbe approfittarne?

Questo concorso di Instant Gaming è aperto a tutti gli appassionati di videogiochi interessati ad ottenere offerte vantaggiose su giochi per PC e console e a vincere un ROG Zephyrus Duo o una delle 10 Gift Card disponibili. È un'opportunità imperdibile per chi desidera ampliare la propria libreria di giochi o migliorare la propria esperienza ludica.

L'offerta è legata al Black Friday e la partecipazione non richiede acquisti o iscrizioni complicate. È sufficiente avere un account su Instant Gaming e aver compiuto almeno 18 anni.

Il concorso ha una durata limitata, con i vincitori che saranno annunciati sulla pagina promozionale alle ore 23:59 del 23 novembre. Se sarete tra gli 11 vincitori, riceverete la conferma direttamente dal rivenditore. La partecipazione è così semplice che non resta che augurarvi buona fortuna.

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme.

