I videogiochi tornano a Bolzano con Game Ground (e si entra gratis)

L'autunno è il grande periodo in cui le fiere di videogiochi e cultura pop impazzano, e una di quelle che dovreste tenere in considerazione è Game Ground 2024 a Bolzano.

Il Game Ground 2024, festival dedicato alla cultura del videogioco, entra nel vivo con una serie di eventi imperdibili che dal venerdì 18 ottobre animeranno la città di Bolzano fino a domenica 20 ottobre.

Dopo l’inaugurazione delle mostre il 12 ottobre, l'evento si prepara a ospitare migliaia di appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia, offrendo un programma ricco di talk, panel e tornei con i videogiochi più attesi del momento. Luoghi simbolo della città, come Castel Mareccio, Palazzo Mercantile, il Museo di Scienze Naturali e la Biblioteca Civica, saranno il palcoscenico di un’esperienza culturale e interattiva senza precedenti.

Due eventi di anteprima apriranno le danze: il 16 ottobre, al Parkhotel Laurin, si terrà il panel “BZ to rest of the world: videogames come sport”, con la partecipazione di Stefano Tabarelli, Alex Stan e Marco Olivari, figure di spicco nel panorama internazionale degli e-sports, che condivideranno la loro esperienza nell’arena del gaming competitivo. Il giorno successivo, il 17 ottobre, sarà il turno del celebre idraulico Nintendo, con il primo torneo italiano dedicato al nuovissimo Super Mario Party Jamboree (lo trovate su Amazon), presso il DRIN, proprio nel giorno del lancio ufficiale del gioco.

Nel cuore dell’evento, da venerdì 18 ottobre, si potrà assistere a una serie di attività imperdibili. Tra queste, la 48h Game Jam, che vedrà sviluppatori cimentarsi nella creazione di un videogioco da zero, e lo spettacolare Stunt Show “Prince of Persia”. La serata si concluderà con il nostalgico Glow Party DJ Set, un viaggio musicale attraverso i classici del gaming degli anni '80 e '90.

A Palazzo Mercantile, invece, si terranno conferenze di grande interesse per gli appassionati e i professionisti del settore. Alle 17:00, il dibattito su Horizon Zero Dawn vedrà la partecipazione di Claudia Gibbardo, producer di Guerrilla Games, e Daniele Fusetto, coordinatore dei corsi di Narrative Design presso l'Accademia Italiana Videogiochi.

Il 19 ottobre sarà una giornata altrettanto ricca, con panel che inizieranno alle 11:00 e si protrarranno fino al pomeriggio. Tra i più attesi, il talk “Fallout e incubi americani” e l'interessante discussione su “Cina e Giappone nei videogiochi” con le docenti Martina Caschera e Mariapaola Della Chiara.

La chiusura del Game Ground 2024, domenica 20 ottobre, sarà altrettanto spettacolare, con panel che vedranno protagonisti gli sviluppatori di 11Bit Studios e Stormind Games, oltre all’attesissimo meet&greet con le star del mondo videoludico.

Giunto alla quarta edizione, Game Ground è un perfetto mix di mostre, panel, talk e tornei, con tanto di ospiti di spicco e creator da milioni di follower. Un weekend unico che ha lo scopo di esaltare l'identità artistica, culturale e professionale del videogame, coinvolgendo tutta la città e ponendola al centro del dibattito videoludico nazionale.

Trovate biglietti e informazioni nel sito ufficiale.