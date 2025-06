Anche per l'edizione 2025 stanno per tornare gli IVIPRO Days, la manifestazione promossa dall'Associazione IVIPRO che analizza il videogioco come strumento per promuovere il patrimonio culturale del territorio.

Appuntamenti molto interessanti per chi vuole approfondire i videogiochi a tutto tondo, scoprendone anche il potenziale per raccontare il territorio ed esplorando il loro legame.

Con un comunicato stampa inviato alla nostra redazione, apprendiamo che l'edizione 2025 degli IVIPRO Days si svolgerà da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre, in occasione del Trieste Science+Fiction Festival.

Ma la stagione degli eventi videoludici promossi dall'Associazione si aprirà già a partire a settembre grazie agli IVIPRO DAY/Off, appuntamenti "satellite" dedicati al videogioco all’interno dell’ecosistema audiovisivo.

La prima tappa in tal senso si svolgerà a Prato il 19 settembre, con un appuntamento organizzato in collaborazione con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema e che offrirà focus personalizzati e case study specifici.

Ad ottobre si svolgeranno poi diverse anteprime online fino ad arrivare agli IVIPRO Days veri e propri: un'associazione che sarà ancora più ricca rispetto agli anni passati, dato che nel 2025 avremo ben 3 appuntamenti invece delle precedenti 2 giornate.

Questi eventi saranno accessibili gratuitamente previa registrazione: in parallelo a queste manifestazioni, l'associazione IVIPRO sta organizzando anche nuovi corsi di formazione sul tema del game design per il territorio. Un'ottima opportunità per chi vuole saperne di più, ma di cui verranno svelate maggiori informazioni solo in seguito.

Nel frattempo, è comunque possibile dare un'occhiata ai percorsi didattici organizzati fino ad ora alla seguente pagina ufficiale.

Se siete invece interessati a saperne di più sull'evento e su tutte le iniziative dell'associazione, vi lasciamo al sito ufficiale di IVIPRO, accessibile al seguente indirizzo.