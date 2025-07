I giocatori più appassionati avranno spesso dovuto fare i conti con chi sostiene che i videogiochi siano solo "una perdita di tempo" e che non permettono di apprendere nulla: un malgiudizio con cui in Italia dobbiamo purtroppo combattere quotidianamente.

L'Associazione IVIPRO ha deciso di avviare l'interessantissima iniziativa The Gameful Forum proprio per combattere questi pregiudizi: un nuovo evento a cadenza irregolare dedicato alle relazioni tra videogiochi, scuola e formazione, da poter seguire online o in presenza.

Con un comunicato stampa apprendiamo che l'obiettivo è «promuovere un uso consapevole del medium videoludico per disseminare le sue potenzialità in ambito educativo», senza che videogiochi e studio vengano visti necessariamente come poli contrapposti l'uno all'altro.

Il nome scelto non è stato casuale: Gameful si riferisce all'elemento di gioco vero e proprio, grazie a panel ludici e per il fatto che si parlerà di videogiochi a scuola e di come cercare nuovi spunti e stimoli; Forum perché, come facilmente intuibile, sarà un luogo di confronto e condivisione tra tutti i partecipanti.

L'iniziativa non è stata pensata comunque esclusivamente per le scuole o gli insegnanti, ma anche per le istituzioni e gli studi che si occupano di didattica: un modo per scoprire che i videogiochi possono insegnarci più di quanto sia possibile immaginare.

Il programma completo verrà reso disponibile dalla fine di agosto, ma il primo episodio — promosso dall’Associazione IVIPRO con il patrocinio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna — si terrà online dal 3 ottobre, con panel, workshop e momenti di networking.

In attesa di saperne di più, l'Associazione IVIPRO annuncia che già da oggi è aperta la Call for Presentations, per individuare le iniziative italiane che sono state in grado di includere videogiochi o esperienze interattive in percorsi didattici e formativi: i progetti selezionati potrebbero essere presentati proprio durante la prima puntata di The Gameful Forum.

Se vi interessa saperne di più su questa iniziativa, vi lascio alla pagina ufficiale di The Gameful Forum che potete trovare al seguente indirizzo.