Vampire Bloodlines 2, la versione cancellata si mostra in video per la prima volta

Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ha ufficialmente una nuova vita, ma quella vecchia ora riemerge con dei video di gameplay pubblicati in rete.

Il videogioco ispirato allo storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, è stato visto la prima volta davvero tanti anni fa.

Advertisement

Nel corso del tempo Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ha addirittura cambiato sviluppatore, causando ovviamente degli ulteriori ritardi.

Pochi giorni fa è arrivata una nuova rassicurazione, con tanto di screenshot e una data per un nuovo reveal e ora, con un certo tempismo, spuntano i video della versione cancellata del gioco.

Il fatto è che Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è esistito ad un certo punto, e prima di essere completamente resettato era giocabile, a quanto pare.

Così almeno dimostra il video riportato da DSOGaming, che trovate qui sotto:

Sebbene la build mostrata nel video sia assolutamente preliminare, c'erano già molte delle basi di quello che ci saremmo potuti aspettare da Vampire the Masquerade Bloodlines 2.

Probabilmente le cose non sono andate molto più avanti di così, e proprio per questo motivo Paradox ha deciso di terminare il processo di sviluppo e affidarlo ad un nuovo team.

Nel 2022, infatti, Paradox aveva più volte invitato i fan alla tranquillità, dichiarando che il titolo era comunque ancora in sviluppo e in buone mani, nonostante tutto.

Ora non resta che aspettare la data di settembre in cui Bloodlines 2 si mostrerà per una seconda, prima, volta e avremo un'idea più chiara dello stato della produzione.

Nell'attesa i fan di Vampire the Masquerade possono godersi Swansong, un'avventura niente male uscita qualche tempo fa.