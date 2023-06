Vampire Bloodlines 2 è risorto: ci sono nuovi screenshot e una data

Vi siete dimenticati di Vampire the Masquerade Bloodlines 2? Poco male, perché finalmente sono emersi nuovi screenshot è un momento in cui lo rivedremo.

Il videogioco ispirato allo storico gioco di ruolo, che potete recuperare su Amazon, è stato visto la prima volta davvero tanti anni fa.

Nel corso del tempo Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ha addirittura cambiato sviluppatore, causando ovviamente degli ulteriori ritardi.

Nel 2022, Paradox aveva più volte invitato i fan alla tranquillità, dichiarando che il titolo era comunque ancora in sviluppo e in buone mani, nonostante tutto.

Effettivamente poche ore fa sono arrivate delle novità, come riporta Gamingbolt.

Paradox Interactive ha infatti confermato che mostrerà nuovamente Vampire the Masquerade Bloodlines 2 da settembre:

«È passato un po' di tempo tra gli aggiornamenti mentre lavoravamo al gioco a testa bassa. [...] Siamo ancora impegnati a fornire un fantastico gioco come lo eravamo quando lo abbiamo annunciato, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più a settembre di quest'anno.»

I lavori del nuovo team di sviluppo sono andati avanti, quindi, e il 2023 sarà l'anno in cui i fan di Vampire the Masquerade avranno finalmente qualcosa su cui mettere i denti (si fa per dire).

Inoltre, Paradox ha anche condiviso dei nuovi screenshot del titolo:

Contestualmente l'azienda ha anche dichiarato che comincerà ad elaborare i rimborsi per i preordini che sono stati inviati, visto il tempo trascorso dall'annuncio iniziale di Vampire the Masquerade Bloodlines 2.

Tuttavia, se Paradox in passato aveva detto che il titolo era in buone mani e che il 2023 potrebbe essere l'anno anche dell'uscita, ancora non è chiaro chi stia sviluppando Vampire Bloodlines 2.

Nell'attesa i fan di Vampire the Masquerade possono godersi Swansong, un'avventura niente male uscita qualche tempo fa.

Il battle royale dedicato al franchise, invece, ha fatto davvero una brutta fine di recente.