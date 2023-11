Unicorn Overlord si promette complesso e sfaccettato: i nuovi dettagli

Annunciato qualche tempo fa, Unicorn Overlord è un gioco di ruolo tattico che vede Vanillaware e Atlus unire le forze, mettendoci davanti a delle meccaniche di combattimento strategico e a una direzione artistica che farà battere il cuore agli amanti del genere.

In queste ore sono state diffuse diverse novità sul gioco, che ci presentano sia il cast dei personaggi che alcune delle meccaniche di gameplay con le quali avremo a che fare. Abbiamo quindi deciso di fare il punto in questa notizia, per aiutarvi a orientarvi su quella che sarà la proposta ludica di Unicorn Overlord.

Unicorn Overlord e il contesto politico

Il gioco sarà ambientato nel continente di Fevrith, che in passato era composto da cinque nazioni – ma che oggi è dominato unicamente dall'Impero di Zenoira. Quest'ultimo, ci spiegano gli sviluppatori, ha dalla sua un grande avanzamento tecnologico e si dice che, all'apice della sua prosperità, venne spazzato via da una calamità.

Oggi è nuovamente in ascesa, al punto che le nazioni del continente sono tutte sotto il suo giogo. Si tratta, nello specifico, di:

Regno di Cornia : situato in una regione centrale, ha una grande forza militare e una enorme estensione di territori.

: situato in una regione centrale, ha una grande forza militare e una enorme estensione di territori. Drakenhold : terra montuosa e desertica a sud-est, è caratterizzata dai cavalieri su drago ed è in disputa con Cornia per i loro confini.

: terra montuosa e desertica a sud-est, è caratterizzata dai cavalieri su drago ed è in disputa con Cornia per i loro confini. Elheim : terra degli elfi chiari e oscuri, si trova a sud-ovest e vanta boschi lussureggianti. È guidata da una veggente ed è protetta dagli estranei dal Bosco Sinuoso.

: terra degli elfi chiari e oscuri, si trova a sud-ovest e vanta boschi lussureggianti. È guidata da una veggente ed è protetta dagli estranei dal Bosco Sinuoso. Bastorias : nazione nordica che non ha paura del freddo, è popolata soprattutto da esseri-bestia noti come "feridi". È governata da un consiglio formato dai leader dei suoi clan.

: nazione nordica che non ha paura del freddo, è popolata soprattutto da esseri-bestia noti come "feridi". È governata da un consiglio formato dai leader dei suoi clan. Albion: stato di matrice religiosa situato su un'isola occidentale, è guidato dal pontificato della Chiesa Paleviana.

I protagonisti

In merito ai personaggi del gioco, Vanillaware ha anticipato i dettagli di alcuni protagonisti che saranno alleati del personaggio principale.

Nello specifico:

Travis : una spia che lavora per l'Esercito di Liberazione di Cornia. Svolge da anni questo lavoro clandestino, ma quando l'Esercito di Liberazione viene creato, si unisce alle truppe combattenti sotto il comando di Alain.

: una spia che lavora per l'Esercito di Liberazione di Cornia. Svolge da anni questo lavoro clandestino, ma quando l'Esercito di Liberazione viene creato, si unisce alle truppe combattenti sotto il comando di Alain. Yahna : una giovane strega che vive nelle paludi del villaggio delle streghe. Quando l'Esercito di Zenoira razzia il villaggio e soggioga le streghe, riesce a scappare usando un incantesimo di trasmutazione felina.

: una giovane strega che vive nelle paludi del villaggio delle streghe. Quando l'Esercito di Zenoira razzia il villaggio e soggioga le streghe, riesce a scappare usando un incantesimo di trasmutazione felina. Clive : un membro dei cavalieri del vecchio regno di Cornia. Divenuto cavaliere all'inizio della sua carriera militare, è stato apprezzato per la sua intelligenza e il suo coraggio da quando era uno scudiero. Ha usato il suo talento per gettare le basi per l'Esercito di Liberazione come braccio destro di Josef.

: un membro dei cavalieri del vecchio regno di Cornia. Divenuto cavaliere all'inizio della sua carriera militare, è stato apprezzato per la sua intelligenza e il suo coraggio da quando era uno scudiero. Ha usato il suo talento per gettare le basi per l'Esercito di Liberazione come braccio destro di Josef. Chloe : figlia di un amico di Josef. Quando si unì all'Esercito di Liberazione, diventò l'apprendista di Josef e si concentrò sull'arte della guerra e gli studi accademici. Sebbene abbia un atteggiamento formale verso Alain come suo principe, si considera anche una delle sue amiche più care.

: figlia di un amico di Josef. Quando si unì all'Esercito di Liberazione, diventò l'apprendista di Josef e si concentrò sull'arte della guerra e gli studi accademici. Sebbene abbia un atteggiamento formale verso Alain come suo principe, si considera anche una delle sue amiche più care. Hodrick : in passato fu un cavaliere di Cornia. Con la piena fiducia della regina Ilenia, ha servito come sua guardia personale. Durante la ribellione, combatté al fianco di Ilenia, ma infine fu sconfitto e fatto prigioniero da Valmore.

: in passato fu un cavaliere di Cornia. Con la piena fiducia della regina Ilenia, ha servito come sua guardia personale. Durante la ribellione, combatté al fianco di Ilenia, ma infine fu sconfitto e fatto prigioniero da Valmore. Melisandre: capo della Casa Meillet, un clan distinto di Cornia. Dopo aver perso i suoi genitori e il fratello maggiore per una malattia molto presto, fu cresciuta e addestrata dai suoi zii come erede della famiglia Meillet.

Il gameplay nel mondo di gioco

Per quanto riguarda, invece, il gameplay puro, Unicorn Overlord dovrebbe dividersi tra le battaglie e la possibilità di esplorare a piacimento il mondo, incontrando missioni ed eventi con cui intrattenersi.

Tra le attività, vengono segnalate:

Missioni : permettono di affrontare combattimenti, ma non solo. Hanno in palio delle ricompense, ovviamente.

: permettono di affrontare combattimenti, ma non solo. Hanno in palio delle ricompense, ovviamente. Liberazione delle città: il nostro party di eroi potrà aiutare le persone a scacciare le forze imperiali, liberando forti e cittadine. In questo modo, ci saranno nuovi negozi per armi ed equipaggiamenti. Scompariranno anche i nemici della regione, rendendo più semplice esplorarla.

il nostro party di eroi potrà aiutare le persone a scacciare le forze imperiali, liberando forti e cittadine. In questo modo, ci saranno nuovi negozi per armi ed equipaggiamenti. Scompariranno anche i nemici della regione, rendendo più semplice esplorarla. Ricostruzione delle città : dopo la devastazione imperiale, starà a noi ricostruire le città consegnando loro dei materiali utili alla causa. Questo permetterà di aggiungere anche nuove strutture che volgeranno a nostro vantaggio.

: dopo la devastazione imperiale, starà a noi ricostruire le città consegnando loro dei materiali utili alla causa. Questo permetterà di aggiungere anche nuove strutture che volgeranno a nostro vantaggio. Collezionare : ci sono molti oggetti sparsi per il mondo di gioco, assicurano gli autori, pensati per incoraggiare l'esplorazione da parte dei giocatori.

: ci sono molti oggetti sparsi per il mondo di gioco, assicurano gli autori, pensati per incoraggiare l'esplorazione da parte dei giocatori. Presidiare : è possibile lasciare i propri alleati a difesa delle città che abbiamo ricostruito, ottenendo delle ricompense.

: è possibile lasciare i propri alleati a difesa delle città che abbiamo ricostruito, ottenendo delle ricompense. Forti : i forti permettono di affrontare delle battaglie "simulate" tra le proprie unità. In questo modo, si potranno ottimizzare e anche aumentare gli slot dei personaggi.

: i forti permettono di affrontare delle battaglie "simulate" tra le proprie unità. In questo modo, si potranno ottimizzare e anche aumentare gli slot dei personaggi. Medaglie e fama : sono due "titoli" che vanno di pari passo con l'uso dei forti, poiché le Medaglie si ottengono completando i livelli o consegnando beni, mentre la Fama con il completamento delle missioni e la ricostruzione delle città. Le Medaglie permettono di usare i forti, la Fama di sfruttarne le funzioni.

: sono due "titoli" che vanno di pari passo con l'uso dei forti, poiché le Medaglie si ottengono completando i livelli o consegnando beni, mentre la Fama con il completamento delle missioni e la ricostruzione delle città. Le Medaglie permettono di usare i forti, la Fama di sfruttarne le funzioni. Battaglie d'incontro : nel mondo di gioco si trovano anche nemici erranti da affrontare, che permettono di avere esperienza e Medaglie.

: nel mondo di gioco si trovano anche nemici erranti da affrontare, che permettono di avere esperienza e Medaglie. Cave: al loro interno si trovano dei mini-giochi in cui investire le proprie monete, per estrarre materiali e minerali entro il tempo limite.

L'uscita di Unicorn Overlord è fissata per l'8 marzo 2024, su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Considerando precedenti uscite di Vanillaware – come 13 Sentinels: Aegis Rim – sarà interessante vedere dove atterrerà la nuova epopea tattica che sta venendo messa a punto dal team di sviluppo.