Uno sparatutto "politico" è gratis ancora per pochissimo

Una nuova interessante promozione di Indiegala vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di The Last Hope: Trump vs Mafia - North Korea, ovvero uno sparatutto in cui vestirete i panni di John Trump, neoeletto Presidente degli Stati Uniti che combatterà contro i criminali di tutto il mondo.

Su Indiegala potete vivere questo sparatutto in versione completa in maniera del tutto gratuita (tramite Free Steam Games).

Ecco la descrizione di The Last Hope: Trump vs Mafia - North Korea:

«The Last Hope: Trump vs Mafia - North Korea è il sequel dell'utima hit dell'anno scorso "The Last Hope" in cui è diventato il presidente del mondo. Tu sei John Trump, il presidente degli Stati Uniti. Viaggia in Europa per una conferenza, ma il tuo aereo è stato sparato da membri della mafia. La mafia e i terroristi di tutti i paesi uniscono forze contro di voi.»

I giocatori dovranno risolvere questo disordine, combattendo mafiosi terroristi e robot (davvero) provenienti da Corea del Nord, Francia, USA, Turchia, Repubblica di Moldova, Canada, Cina.

Il tutto con una serie di armi come fucili da cecchino, pistole, granate, spade, e mezzi di trasporto personalizzati come il Trumplane o la Trumpomusine.

The Last Hope: Trump vs Mafia - North Korea è disponibile in versione gratuita ancora per qualche giorno, se proprio vi va di scaricarlo potete farlo da questo indirizzo. Per poter scaricare i giochi in questione non avrete bisogno di accounto o altri prerequisiti.

