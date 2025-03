Uno dei peggiori giochi di sempre sta per tornare su Steam

Se siete sempre stati incuriositi dai peggiori videogiochi della storia, probabilmente avrete già sentito parlare di Big Rigs Over The Road Racing: uno dei giochi di corsa più bizzarri e incompleti che la storia videoludica ricordi e che, a quanto pare, ha ancora qualcosa da raccontare alle nuove generazioni.

Il titolo sviluppato da Stellar Stone e pubblicato originariamente da GameMill Entertainment era diventato un vero e proprio cult, anche se per i motivi sbagliati: un gioco così rotto da non avere un'IA avversaria funzionante e in cui mancava qualunque tipo di collisione, per non dimenticare le accelerazioni alla velocità della luce correndo all'indietro e frasi in inglese scorretto, come il leggendario "You're Winner" — che non potevo esimermi dal mettere in copertina.

Siamo insomma ben lontani dalle simulazioni di Gran Turismo 7 (che trovate su Amazon) o Forza Motorsport: uno dei classici "so bad it's so good" in cui la sua bruttezza è parte dell'esperienza ludica stessa, seppur non fossero quelle le intenzioni di chi lo sviluppò in origine.

E dopo oltre 20 anni dal suo debutto, Big Rigs sta ufficialmente per tornare sui nostri computer: come segnalato da Polygon, il publisher Margarite Entertainment ha ottenuto i diritti di quello che fino ad ora veniva considerato un "abandonware", annunciando l'intenzione di rimetterlo in commercio su Steam.

Sappiamo che l'uscita su Steam è prevista per il Q2 2025 e, cosa decisamente curiosa, il comunicato stampa ufficiale fa riferimento a feature che non erano mai effettivamente presenti nel gioco, ma pubblicizzate in copertina: sembra incredibile che dopo 20 anni la storia sia destinata a ripetersi.

Al momento non è stato comunicato il prezzo ma, se non dovesse costare troppo, potrebbe rivelarsi una mossa vincente come "acquisto ironico": uno di quei giochi così brutti da rendere necessario provarli per rendersi conto di cosa si ha realmente in mano.

Margarite Entertainment spiega sul proprio sito ufficiale che la sua missione è riuscire a ottenere le licenze di giochi classici, per farli riscoprire a un nuovo pubblico: attualmente l'unico titolo annunciato è proprio Big Rigs, che come primo prodotto è decisamente una scelta interessante.

Staremo a vedere se effettivamente riuscirà a conquistare il pubblico: nel frattempo, posso solo suggerirvi di dare un'occhiata a questi giochi gratis su Steam per ingannare l'attesa. Almeno non dovrete spenderci soldi.