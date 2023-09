Uno dei migliori giochi dell'anno (con media del 9) arriva finalmente su Switch

Il 2023 è un anno videoludico che, oltre ai grandi nomi di primo piano che hanno messo d'accordo tutta la critica, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Baldur's Gate III, sta riservando anche delle sorprese tra le piccole perle, con progetti indipendenti e più piccoli che si conquistano la fama grazie alla loro qualità.

Di recente, ad esempio, è successo con lo splendido Sea of Stars, ma qualche settimana prima era stata la volta di Dave the Diver, che si giocherà con lui la palma di sorpresa dell'anno.

Il titolo di Mintrocket, perfetto per l'estate, vi mette nei panni del pescatore subacqueo Dave, che deve rifornire di pesce il sushi restaurant in cui lavora insieme ad alcuni amici – diciamo così. Per farlo, si divide tra le immersioni di giorno e la gestione tra i tavoli durante la sera, ma con parecchie sorprese.

L'area in cui pesca, infatti, cambia di continuo e riserva molte scoperte: perfino i segnali di una civiltà sottomarina...

Mescolando diversi aspetti di gameplay in modo davvero interessante, Dave the Diver riesce nello straordinario merito di continuare a costruire, costruire e costruire nuove meccaniche che sappiano intrattenervi, arricchendo un loop iniziale semplice come quello della pesca.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione (dove lo abbiamo premiato con un bell'8.2/10) il titolo lascia emergere amore per i videogiochi da ogni pixel, strapieno di riferimenti divertenti, momenti sopra le righe e forte di un gameplay congegnato con straordinaria cura.

Non a caso ha messo d'accordo la critica di tutto il mondo: al momento, la sua versione PC (unica piattaforma su cui è uscito) lo vede volare con una media di 90/100 sull'aggregatore Metacritic.

Ecco perché la conferma del lancio su Nintendo Switch non può che fare felici i possessori della console ibrida – anche perché Dave the Diver si sposa benissimo alla fruizione handheld, come ho notato giocandoci su Steam Deck.

Nel corso del Nintendo Direct di qualche giorno fa, è stato confermato che il gioco arriverà anche su Switch il prossimo 26 ottobre (trovate la console su Amazon). Un periodo pienissimo di uscite, certo: ma se non ci avete giocato su PC, sappiate che è una delle proposte migliori di questo ricco anno videoludico, quindi non lasciatevelo passare sotto il naso troppo in sordina.

«Siamo praticamente sulla luna per l'accoglienza avuta dal nostro gioco» ha commentato il director Jaeho Hwang, «portarlo alla community di Switch è stato un obiettivo importante per tutti noi e pensiamo che la console sia una casa dove i giocatori potranno apprezzare tutto quello che Dave the Diver ha da offrire».

Preparate la tuta da sub e il riso: il vostro sushi restaurant è quasi pronto anche su Switch.