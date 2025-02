Uno dei film più importanti di Dragon Ball torna al cinema, anche in versione estesa

Nelle sale cinematografiche italiane sta per tornare uno dei film più importanti di Dragon Ball, che ha di fatto aperto le porte all'arco narrativo inaugurato dalla serie animata Super.

Solo per pochissimi giorni sarà infatti possibile tornare a vedere sul grande schermo Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei, film che vedrà Goku affrontare il terrificante Beerus, Dio della Distruzione, attingendo al potere del Super Saiyan God.

Un film significativo anche per gli appassionati dei videogiochi: non solo perché è stata introdotta la nuova forma per il protagonista, ma anche perché Beerus è diventato uno dei personaggi più apprezzati dai fan, diventando un combattente giocabile immancabile in diversi videogiochi, come Sparking Zero, FighterZ e Xenoverse 2 (che trovate su Amazon).

Se volete dunque riscoprire la sua prima apparizione, l'appuntamento da non perdere è previsto per il 16 marzo: sarà infatti la prima volta che nelle sale europee sarà trasmessa la speciale versione estesa in lingua originale giapponese, con sottotitoli in italiano e ben 20 minuti di scene inedite, per un totale da 105 minuti totali.

Dal 17 al 19 marzo sarà invece disponibile la regolare versione doppiata in lingua italiana da 85 minuti: l'evento fa parte della nuova Stagione Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Studios.

L'elenco delle sale in cui sarà trasmesso il film verrà pubblicato a partire dal 20 febbraio: al seguente link potete scoprire tutti i dettagli e procedere alla prevendita dei biglietti, non appena saranno ovviamente disponibili.