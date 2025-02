Uno dei cult storici di Monolith a 0.98 €, per poco

F.E.A.R. Platinum, pacchetto che include il gioco base e le due espansioni, è disponibile come parte del programma di preservazione dei videogiochi classici di GOG.

La data di avvio dell'offerta è stata anticipata per celebrare adeguatamente il contributo di Monolith Productions all'industria videoludica, dopo la sua chiusura.

L'iniziativa di GOG mira a preservare e rendere accessibili importanti titoli del passato che hanno segnato la storia dei videogiochi.

F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) è considerato un caposaldo degli sparatutto in prima persona, apprezzato per la sua atmosfera horror e l'innovativa intelligenza artificiale dei nemici (per la versione fisica c'è sempre Amazon).

La versione Platinum comprende il gioco originale del 2005 e le due espansioni ufficiali, offrendo l'esperienza completa a un prezzo molto conveniente (lo trovate qui), ossia 0.98 €, anche se avete solo un paio di giorni prima che scada.

GOG ha sottolineato che questo è solo l'inizio, anticipando ulteriori novità sul programma di preservazione che verranno annunciate a breve.

L'arrivo di F.E.A.R. Platinum su GOG garantirà che il gioco funzioni correttamente sui sistemi operativi moderni, senza bisogno di complesse configurazioni.

Inoltre, la versione GOG potrebbe ricevere in futuro miglioramenti e ottimizzazioni, a differenza della versione Steam che rimarrà invariata.

Con un prezzo inferiore a 1 euro, F.E.A.R. Platinum rappresenta un'opportunità imperdibile per rivivere o scoprire per la prima volta questo cult dell'horror. I giocatori potranno apprezzare le ancora convincenti battaglie con l'IA nemica e l'atmosfera tesa che hanno reso celebre il titolo.

L'iniziativa di GOG è stata accolta con entusiasmo dalla community, che vede in queste operazioni un modo importante per preservare la storia dei videogiochi, analogamente a quanto avviene per i film.

La speranza è che possano seguire altri classici di Monolith Productions attualmente di difficile reperibilità.

Parlando ancora di preservazione, vi ricordo che l'enorme biblioteca di Video Game History Foundation con riviste e giochi è disponibile per tutti a partire dal 30 gennaio scorso.