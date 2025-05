Unicopli svela WIPE, una nuova collana editoriale sui videogiochi

I videogiochi possono essere analizzati e raccontati attraverso molti livelli di lettura, lo sappiamo, e quello che vuole fare WIPE è fornire alla community dei videogiocatori italiani un punto di vista tutto suo riguardo il nostro medium preferito, creato anche dalla nostra Stefania con una delle prossime pubblicazioni.

Unicopli, la casa editrice milanese, ha annunciato il lancio di "WIPE: Volta Pagina Riscopri i Videogiochi", una collana che si propone di offrire un approccio approfondito e innovativo alla letteratura sui videogiochi.

L'obiettivo di WIPE è esplorare la complessità del medium videoludico attraverso una pluralità di punti di vista, abbracciando linguaggi e messaggi diversi. Il titolo WIPE stesso richiama l'idea di un "reset", un nuovo inizio per analizzare e comprendere i videogiochi come mai prima d'ora.

I primi tre volumi saranno disponibili a partire dal 21 giugno 2025, ciascuno con un focus specifico e autori emergenti o già affermati nel panorama videoludico.

"Il nemico comune" di Francesco Santin, 18€: questo volume offre un'analisi del modo in cui il regime nazista è stato rappresentato nei videogiochi. Il testo ripercorre inoltre l'evoluzione del medium, da semplice passatempo a forma di espressione artistica complessa. Santin, con esperienza nella scrittura di notizie e recensioni su tecnologia e videogiochi, si concentra particolarmente sui giochi indipendenti.

di Francesco Santin, 18€: questo volume offre un'analisi del modo in cui il regime nazista è stato rappresentato nei videogiochi. Il testo ripercorre inoltre l'evoluzione del medium, da semplice passatempo a forma di espressione artistica complessa. Santin, con esperienza nella scrittura di notizie e recensioni su tecnologia e videogiochi, si concentra particolarmente sui giochi indipendenti. "ETHOS della violenza videoludica" di Elena Del Fante, 18€: il libro si propone di superare gli stereotipi sulla violenza nei videogiochi, rivelando come essa possa rappresentare un mezzo sicuro e controllato per esplorare impulsi umani profondi e trasformare anche istanze complesse come paura e dolore. Del Fante è fondatrice di Play Better, un'associazione di professionisti esperti nell'uso delle nuove tecnologie e dei videogiochi per il benessere umano, ed è anche una videogiocatrice competitiva, avendo vinto il titolo di Campionessa italiana di Call Of Duty: Black Ops III nel 2016.

di Elena Del Fante, 18€: il libro si propone di superare gli stereotipi sulla violenza nei videogiochi, rivelando come essa possa rappresentare un mezzo sicuro e controllato per esplorare impulsi umani profondi e trasformare anche istanze complesse come paura e dolore. Del Fante è fondatrice di Play Better, un'associazione di professionisti esperti nell'uso delle nuove tecnologie e dei videogiochi per il benessere umano, ed è anche una videogiocatrice competitiva, avendo vinto il titolo di Campionessa italiana di Call Of Duty: Black Ops III nel 2016. "Videogamespasta" di Luca Porro, 11€: questo volume si addentra nel fenomeno delle leggende digitali nate dall'evoluzione delle Creepypasta nel mondo dei videogiochi. Il testo analizza come miti moderni, da figure come Slender Man a giochi misteriosi come Polybius, si diffondano attraverso immagini, video e testimonianze, coinvolgendo i giocatori in esperienze quasi reali.

L'iniziativa WIPE si posiziona come un tentativo significativo di elevare il discorso sui videogiochi nel panorama editoriale italiano, offrendo analisi critiche e approfondimenti culturali su un medium in continua espansione.

Potete dare un'occhiata ai volumi da domani, 23 maggio 2025, quando i preordini saranno attivi sul sito di Hoepli.

Un altro motivo per tenere d'occhio la collana è che, come dicevamo, ci sarà anche un libro firmato dalla nostra Stefania. Quale sarà il tema del volume? Sui canali di WIPE la nostra Stefania ha detto che se il suo libro fosse un videogioco sarebbe Life is Strange. Non ci resta che attendere a questo punto.