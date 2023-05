Un'esclusiva PS5 è a rischio: sarebbero stati licenziati oltre 90 dipendenti

Una delle nuove misteriose esclusive in sviluppo per PS5 potrebbe essere a forte rischio: Deviation Games, studio che si stava occupando di un tripla-A in collaborazione con Sony, sarebbe stato infatti colpito da una forte ondata di licenziamenti.

A darne notizia è un nuovo report di VGC, che segnala come diversi ex sviluppatori hanno già annunciato di essere stati licenziati e di essere già alla ricerca di un nuovo impiego.

Advertisement

L'annuncio di un tripla-A su PS5 (trovate la console next-gen su Amazon) era arrivato nell'ormai lontano 2021: una collaborazione particolarmente ambiziosa, considerando che il team già allora aveva fatto registrare più di 100 dipendenti.

E se già a settembre si erano iniziate a vedere le prime crepe, con un pezzo chiave che aveva lasciato lo studio, nulla sembrava permettere di prevedere così tanti licenziamenti di massa, che a questo punto potrebbero mettere a serio rischio anche la collaborazione.

Secondo il report di VGC, alcune fonti dello studio avrebbero infatti confermato che Deviation Games sta affrontando una situazione finanziaria molto difficile, trovandosi così costretta a licenziare oltre 90 dipendenti.

Dato che né il team di sviluppo né Sony hanno voluto commentare ufficialmente l'indiscrezione, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, anche se su LinkedIn diversi — ormai ex — sviluppatori di Deviation hanno già confermato il loro licenziamento.

Resta dunque da capire quale sarà il futuro di questa esclusiva PS5, su cui ancora sappiamo ben poco se non il fatto che è attualmente in sviluppo: continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Vedremo se gli sviluppatori o la stessa Sony saranno in grado di fornirci ulteriori dettagli nelle prossime settimane, magari all'interno di un nuovo evento speciale: a tal proposito, il PlayStation Showcase potrebbe essere in arrivo già alla fine del mese, secondo le ultime indiscrezioni.