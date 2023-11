Uncharted con Lara Croft è un sogno e un fan lo ha realizzato

Una nuova mod per Tomb Raider di Uncharted: L'eredità perduta permette ai giocatori di vivere questo spin-off nei panni di Lara Croft.

L'ultimo Uncharted: Raccolta Eredità dei Ladri, rilasciato nel 2022 per PC e PlayStation 5 (e che trovate su Amazon), non sembra infatti bastare ai fan.

Del resto, di Uncharted gli appassionati chiedono addirittura un remake, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Creata dal modder "Swiz19", questa mod di Tomb Raider per L'eredità perduta sostituisce la protagonista principale del gioco, Chloe Frazer, con Lara Croft (via Wccftech).

Completa di quattro costumi, due acconciature opzionali e degli iconici occhiali da sole rossi di Lara, si tratta di una mod alquanto particolare (la trovate qui).

Gli abiti inclusi per Lara includono il suo costume da città del film La Culla della Vita, il classico costume "rurale", il costume del Nevada e l'abito "occidentale" di Tomb Raider: Angel of Darkness.

Secondo il modder, a parte le doppie pistole, le armi sono nascoste quando si usa la fondina e anche tutti gli altri attrezzi sono occultati.

Ma non solo: questa mod non solo sostituisce Frazer con Lara, ma cambia anche il colore della Jeep del gioco da rosso a blu come in Tomb Raider: The Last Revelation. Inoltre, la mod cambia l'abbigliamento di Nadine in quello di Kurtis Trent.

Infine, oltre a quella principale, il modder ha incluso anche diverse mod opzionali, che comprendono le seguenti acconciature aggiuntive:

- Treccia con occhiali

- Treccia senza occhiali

- Coda di cavallo con occhiali

- Coda di cavallo senza occhiali

Parlando ancora della saga di Uncharted, sappiamo che la serie potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Infine, l’ultima iterazione della serie – ovvero Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Ve lo diciamo noi.