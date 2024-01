Un'altra esclusiva Xbox potrebbe arrivare presto su PS5 e Switch

Sembra che il 2024 di Xbox si aprirà con un cambio di rotta notevole, stando alle indiscrezioni sempre più frequenti che vogliono l'arrivo di molte esclusive anche su PS5 e Switch, anche nomi molto importanti.

Nonostante Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) rimanga ovviamente ancorato a PC e piattaforme Xbox, i giochi più importanti al suo interno potrebbero iniziare a comparire altrove.

Tra queste ci sarebbe Hi-Fi Rush, videogioco lanciato a sorpresa all'inizio dello scorso anno e diventato rapidamente un piccolo gioiello, rimasto in esclusiva console su Xbox e PC. L'action a tempo di musica è il primo nome che è saltato fuori relativamente alle esclusive Xbox che potrebbero diventare multipiattaforma.

Ma, stando ad un noto insider, potrebbe non essere l'unico portabandiera videoludico di Xbox ad arrivare su altre console nel prossimo futuro.

Secondo Jeff Grubb, Hi-Fi Rush potrebbe essere accompagnato da Sea of Thieves, il videogioco piratesco diventanto lentamente un cult dopo una partenza turbolenta.

Grubb ha menzionato Sea of Thieves nell'ultima puntata del suo podcast. Trovate l'intervento al minuto 10.40:

«Ho sentito che potrebbe arrivare su altre piattaforme», dichiara Grubb parlando di Sea of Thieves, per poi approfondire:

«Quando ho iniziato a sentire queste voci per la prima volta, ho pensato: "Oh, probabilmente si tratta di Sea of Thieves, perché ho sentito che potrebbe arrivare su Switch e PlayStation". E forse questo potrebbe essere il genere di cose in cui, in realtà, tutte queste cose stanno accadendo e Microsoft sta cercando di riorganizzare la sua strategia.»