Una versione di Tomb Raider Remastered è superiore alle altre (e nessuno sa perché)

Tomb Raider Remastered ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante la saga con Lara Croft, facendo registrare ottime vendite nel corso di queste prime settimane.

Dopo aver esplorato la recente trilogia di Crystal Dynamics (trovate l'ultimo capitolo su Amazon), i fan non vedevano l'ora di esplorare nuovamente le prime avventure in un pacchetto studiato per rendere l'esperienza più agevole anche per chi non le aveva mai giocate prima d'ora.

Tuttavia, i fan avevano notato qualche aspetto decisamente meno curato nelle attuali versioni disponibili, tranne una: come segnalato da TheGamer, pare infatti che l'edizione Epic Games Store di Tomb Raider Remastered non ha incluso svariate di queste piccole problematiche.

Il content creator Small Medipack ha compilato su X una lista con tutte le migliorie presenti nella versione su Epic Games Store, ma assenti su ogni altra edizione: tra queste segnaliamo nuove pose nella modalità fotografica, luminosità migliori e texture rifinite in alcuni livelli, oltre alla possibilità di sbloccare tutti i livelli Hallow in Tomb Raider 3 dopo aver raccolto tutti i segreti.

Non è chiaro come mai soltanto qui siano state incluse queste migliorie, ma è comunque emerso un difetto esclusivo: molti giocatori hanno infatti segnalato di non essere riusciti a sbloccare alcun obiettivo in questa versione.

È probabile che la versione rilasciata su Epic Games Store abbia già incluso una patch attualmente in lavorazione, ma che evidentemente non è ancora perfetta, come dimostrerebbe il bug degli obiettivi: ciò spiegherebbe come mai non sia disponibile su console, anche se non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

Da parte nostra, non possiamo che augurarci che questa bizzarra situazione sia risolta il prima possibile con degli aggiornamenti tempestivi su ogni altra versione acquistata: se dovessero arrivare ulteriori novità, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

E dopo il successo ottenuto da questa compilation, potrebbe anche essere in arrivo un Vol. 2 con altri grandi classici. Almeno, secondo uno screenshot emerso in rete.