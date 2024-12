Una tech demo "alla Starfield" è gratis su Steam

Se sei un appassionato di fantascienza in cerca di un’avventura intergalattica senza spendere un centesimo, Preface: Undiscovered World potrebbe fare al caso tuo.

Disponibile gratuitamente su Steam, questo titolo si presenta come un’esperienza open-world che punta a immergere i giocatori in un pianeta generato in tempo reale, grazie a una tecnologia innovativa, ispirandosi. vagamente a titoli come Starfield (che trovate su Amazon).

Preface è descritto come un “tech demo immersiva” sviluppata da PLAYERUNKNOWN Productions, la stessa mente dietro il successo di PUBG, come riportato anche da GamingBible.

Il cuore del progetto è Melba, una tecnologia avanzata capace di creare un pianeta in scala terrestre sfruttando il tuo hardware.

Tuttavia, più che un gioco completo, Preface si propone come una demo che permette di osservare il funzionamento di questa tecnologia in tempo reale.

Nonostante la premessa affascinante, il titolo ha ricevuto un’accoglienza mista da parte degli utenti di Steam, con un punteggio generale di "Perlopiù negativo".

Le principali critiche si concentrano su problemi di performance e una certa scarsità di contenuti attivi nel mondo di gioco.

Alcuni utenti, però, intravedono un futuro promettente. «Posso sicuramente vedere il potenziale,» scrive sharptooththedragon, mentre Sub Rider commenta: «È una grande demo! Ma è solo questo, una demo, non un gioco completo.»

Molti consigliano di tornare a provarlo tra qualche mese, quando ulteriori aggiornamenti potrebbero migliorare l’esperienza complessiva.

L’obiettivo, infatti, è seguire l’esempio di titoli come No Man’s Sky o Starfield, che hanno saputo evolversi significativamente nel tempo.

Sebbene Preface: Undiscovered World sia quindi ancora in uno stato embrionale, offre uno sguardo interessante su ciò che potrebbe essere il futuro dei giochi open-world generati proceduralmente.

Se non ti dispiace un’esperienza grezza e vuoi dare un’occhiata a questa tecnologia innovativa, puoi scaricarlo gratuitamente su Steam qui.

