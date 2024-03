Una star di Stranger Things ha un'idea straordinaria per un film di Crazy Taxi

Molti videogiochi riescono facilmente ad essere reinterpretati come film, anche nel caso in cui abbiano una trama anche semplice o addirittura risicata, ma riuscireste ad immaginare un film di Crazy Taxi? Finn Wolfhard di Stranger Things, sì.

Il giovane attore è anche un inaspettato appassionato di videogiochi vintage, perché sì l'epoca d'oro di SEGA è lontana e voi siete anziani, tanto da aver immaginato perfettamente una probabile pellicola dedicata a Crazy Taxi.

Nell'ultima puntata di Hot Ones, lo show in cui personalità del mondo dello spettacolo chiacchierano amabilmente mangiando alette piccanti (forse avete visto rimbalzare sui social la puntata con Jennifer Lawrence), Finn Wolfhard ha anche elaborato un film di Crazy Taxi ipotetico.

Visto che l'attore è stato recentemente coinvolto nel ruolo di produttore, regista e sceneggiatore della sua prima pellicola, si è lanciato anche in una speculazione davvero intrigante:

«Avevo l’idea di fare un film Crazy Taxi, e l’idea era come se fosse Collateral, ma è Crazy Taxi. Penso che sarebbe molto divertente.»

Se avete visto Collateral, il cult del 2004 di Michael Mann con Tom Cruise, probabilmente state iniziando a pensare che non è un'idea così stupida come sembra, anzi.

Nel film, Tom Cruise interpreta un sicario che che costringe il tassista Jamie Foxx a trasportarlo per compiere una serie di omicidi a contratto. Ora immaginate questo setup ma con l'atmosfera surreale del titolo di SEGA, e una storia decisamente meno brutale, o almeno altrettanto brutale ma con una chiave ironica dark: funziona, non è vero?

Per altro si scopre che in passato ci sono stati dei tentativi di creare un film su Crazy Taxi, ma non sono mai andati in porto per via di una mancanza di trama minima per creare un film. Però se qualcuno ha trovato il mondo di creare la serie di Twisted Metal, con tanto di seconda stagione in arrivo, forse c'è speranza per tutti.

Tuttavia Crazy Taxi tornerà comunque nella sua forma classica, ovvero una produzione videoludica di cui SEGA ha parlato di recente.