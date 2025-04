Una scena de Un Film Minecraft sta facendo impazzire tutti

La scena del "Chicken Jockey" nel film di Minecraft sta scatenando reazioni di massa nelle sale cinematografiche, trasformando un momento apparentemente ordinario in un fenomeno inaspettato.

Ciò che inizialmente appariva come un semplice riferimento al videogioco (che trovate su Amazon) - Jason Momoa che affronta un baby zombie a cavallo di un pollo - è diventato il catalizzatore di comportamenti estremi da parte degli spettatori, specialmente negli Stati Uniti.

Il fenomeno ha rapidamente superato i confini dello schermo, evolvendosi in un rituale collettivo che vede il pubblico urlare "CHICKEN JOCKEY" in risposta alla battuta pronunciata dal personaggio di Jack Black, alzarsi in piedi e lanciare popcorn per tutta la sala, creando situazioni di vero caos durante le proiezioni.

I social hanno amplificato questa tendenza nel fine settimana, con numerosi video che mostrano folle di spettatori che partecipano entusiasticamente a questa pratica.

Alcuni arrivano addirittura preparati, con secchi di popcorn pronti da lanciare al momento opportuno, trasformando l'esperienza cinematografica in un evento partecipativo che ricorda più un concerto rock che una proiezione cinematografica.

L'origine di questa reazione esagerata risiede nel valore simbolico che il "Chicken Jockey" ha all'interno dell'universo Minecraft. Nel gioco, questi nemici rappresentano un incontro raro e quindi particolarmente significativo per i giocatori.

La loro apparizione nel film diventa così un momento di riconoscimento collettivo, un cenno d'intesa tra la produzione e la comunità di fan che riconosce immediatamente il riferimento.

Nonostante l'accoglienza tiepida da parte della critica specializzata, il film ha registrato numeri impressionanti al botteghino, raccogliendo ben 301 milioni di dollari in tutto il mondo durante il weekend di apertura, che poco non è.

Questo successo commerciale ha già permesso alla produzione di raddoppiare il budget iniziale di 150 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record per i film tratti da videogiochi nel mercato statunitense (mentre si pensa già a un sequel).