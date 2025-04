Un Film Minecraft 2, il sequel si farà? Parla il regista

Un Film Minecraft si è appena affacciato nelle sale, ma il regista Jared Hess guarda già oltre l'orizzonte cubico della sua creazione.

L'entusiasmo per un possibile sequel è palpabile nelle sue parole, pronunciate durante una recente intervista con GamesRadar+.

Il mondo di Minecraft (che trovate su Amazon), con la sua natura pressoché infinita, offre un terreno fertile per esplorazioni narrative che vanno ben oltre quanto mostrato in questo primo capitolo cinematografico.

Una vastità creativa che rappresenta sia una sfida che un'opportunità per chi si cimenta nella trasposizione di questo universo videoludico. «Ci sono così tante mod, personaggi e biomi incredibili che non abbiamo ancora esplorato», ha spiegato Hess.

La pellicola, che vede protagonisti quattro umani del mondo reale catapultati in un universo fatto di cubi, ha scelto di concentrarsi principalmente sull'Overworld, l'ambientazione base del gioco, e sul Nether, la dimensione infernale di Minecraft.

Nonostante la ricchezza di riferimenti alla lore presenti nel film, molti elementi del gioco rimangono ancora inesplorati. Non compaiono i Predoni, le Streghe o ambientazioni diverse come le spiagge, i vasti oceani o le terre innevate.

La vastità del mondo di Minecraft offre infinite possibilità per futuri sviluppi cinematografici. I biomi inesplorati, le innumerevoli mod create dalla comunità e i personaggi ancora da introdurre rappresentano un potenziale narrativo che potrebbe sostenere non solo un sequel, ma un'intera saga.

Un Film Minecraft è attualmente nelle sale cinematografiche, pronto a trasportare gli spettatori in un mondo dove l'immaginazione prende forma cubica e le possibilità narrative sono limitate solo dalla creatività di chi le esplora, anche se le prime reazioni sui social al film rivelano giudizi contrastanti, un po' come accaduto per i trailer.

Del resto, c'è così tanta violenza, guerra e odio nel mondo in questo momento e le persone hanno bisogno di una via di fuga, con il film di Minecraft, ha affermato Jack Black.