Una nuova avventura gratis su Steam vi farà "volare"

Birds Adventure è un nuovo titolo indie disponibile gratuitamente su Steam che ci mette nei panni (per così dire) di un volatile.

Nel gioco prendiamo infatti il controllo di Flynn, un uccello coraggioso la cui vita tranquilla viene distrutta quando suo figlio viene rapito.

Deciso a salvarlo, Flynn intraprende un viaggio epico attraverso mondi vibranti e pericolosi, volando tra foreste lussureggianti, città maestose e oscure caverne.

Il gioco è giocabile in forma gratuita da ora, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Un altro aspetto interessante di Birds Adventure è il suo approccio totalmente accessibile.

Nonostante la sua natura action, il gioco è progettato per essere fruibile anche da chi non è un gamer esperto, con controlli semplici e una curva di difficoltà che cresce gradualmente.

Se vi piacciono i giochi che uniscono riflessi e grafica 2D, questo titolo è perfetto per voi.

Il gioco ha requisiti abbastanza modesti, il che lo rende accessibile a una vasta gamma di PC. È necessario un sistema operativo a 64 bit, con Windows 7 o superiore, e un processore i3.

La memoria RAM richiesta è di 4 GB, mentre lo spazio disponibile su disco è di soli 300 MB. Se quindi avete una macchina da gioco che soddisfa questi requisiti (cosa molto probabile), siete pronti a volare.

Birds Adventure è un titolo indie che, sebbene non brilli per originalità, offre una proposta interessante per chi cerca una breve avventura aerea. C

