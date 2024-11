Steam vi regala un action-adventure "spirituale": ecco come riscattarlo

Anche oggi torniamo a segnalarvi una nuova offerta molto interessante su Steam, che vi permetterà di riscattare un gioco gratis completo senza alcun obbligo di acquisto.

Lo store Fanatical ha deciso di offrire in regalo Spirit of the North, un affascinante action-adventure con ambientazioni ispirate ai paesaggi dell'Islanda.

Un omaggio che vi preparerà al suo sequel, annunciato durante lo scorso anno ma attualmente senza una data d'uscita: in questa avventura giocherete nei panni di una comune volpe rossa, la cui storia si intreccerà con il Guardiano dell'Aurora boreale, spirito femminile che prenderà anch'essa le forme di una volpe.

Si tratta di una produzione ispirate al folklore nordico e in cui non è presente alcun tipo di dialogo o narrazione: Spirit of the North chiederà ai giocatori di immergersi totalmente nell'ambiente per scoprire la storia di una civiltà perduta e la soluzione per diversi enigmi.

Se volete fare vostra questa avventura, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale su Fanatical, aggiungere il prodotto al carrello e accettare l'iscrizione alla newsletter — se non siete interessati, potrete sempre cancellarla in seguito senza problemi di sorta.

Una volta completata l'operazione, dovrete collegare il vostro account Steam al profilo Fanatical: troverete la chiave di riscatto nei vostri ordini e, in pochi semplici passi, potrete aggiungerlo al vostro profilo e iniziare il download.

Se avrete eseguito correttamente le operazioni, Spirit of the North resterà sui vostri account Steam per sempre, senza alcun limite di tempo: normalmente viene proposto a 16,79€ sullo store, ma grazie a questa promozione non spenderete neanche un euro.

L'offerta di Fanatical resterà valida solo per altri 3 giorni e 14 ore dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, o fino ad esaurimento scorte.

Trattandosi di promozioni che si rivelano spesso popolari, non possiamo fare altro che consigliarvi di approfittarne il prima possibile.

Continueremo come sempre a segnalarvi ulteriori promozioni di questo tipo sulle nostre pagine: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.