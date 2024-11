Migliori sconti su Steam: tanti AAA in saldo

Il weekend è sempre un buon momento per dedicarsi ai videogiochi – e, considerando che i prezzi non sono sempre accessibili, sapete bene che approfittare delle offerte che vengono proposte è un'ottima idea.

Se è vero che tutti abbiamo un backlog praticamente infinito e che pensare di allungarlo sembra quasi folle, lo è anche che a volte c'è proprio qualcosa di specifico che ti va di giocare adesso, anche se hai altri 100 giochi in libreria che ti stanno già aspettando.

Se anche voi rientrate nella categoria, come chi vi scrive, abbiamo fatto un giretto per dare un'occhiata ai giochi in sconto, notando che ci sono molti grandi nomi in saldo su Steam in questo momento: vediamo allora quali sono le migliori offerte per sentirvi ulteriormente in colpa, allungando il vostro backlog.

Migliori giochi in sconto su Steam

Cyberpunk 2077 a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Death Stranding: Director's Cut a 19,99€ anziché 39,99€

a 19,99€ anziché 39,99€ Mass Effect: Legendary Edition a 8,99€ anziché 59,99€

a 8,99€ anziché 59,99€ Star Wars Jedi: Survivor a 24,49€ anziché 69,99€

a 24,49€ anziché 69,99€ Star Wars Jedi: Fallen Order a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Metro Last Light Redux a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Crusader Kings III a 14,99€ anziché 49,99€

a 14,99€ anziché 49,99€ The Witcher 3 Complete Edition a 12,49€ anziché 49,99€

a 12,49€ anziché 49,99€ GTA V a 14,98€ anziché 23,98€

a 14,98€ anziché 23,98€ RUST a 23,99€ anziché 39,99€

a 23,99€ anziché 39,99€ Monster Hunter World a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Resident Evil 4 a 19,99€ anziché 39,99€

a 19,99€ anziché 39,99€ The Binding of Isaac Rebirth a 7,49€ anziché 14,99€

a 7,49€ anziché 14,99€ Monster Hunter Rise a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Baldur's Gate III a 47,99€ anziché 59,99€

a 47,99€ anziché 59,99€ Assetto Corsa Competizione a 11,99€ anziché 39,99€

a 11,99€ anziché 39,99€ The Last of Us: Parte I a 35,99€ anziché 59,99€

a 35,99€ anziché 59,99€ Dragon's Dogma II a 37,04€ anziché 64,99€

a 37,04€ anziché 64,99€ It Takes Two a 13,99€ anziché 39,99€

a 13,99€ anziché 39,99€ Marvel's Midnight Suns a 8,99€ anziché 59,99€

a 8,99€ anziché 59,99€ Dead Space a 17,99€ anziché 59,99€

a 17,99€ anziché 59,99€ DREDGE a 16,19€ anziché 26,99€

a 16,19€ anziché 26,99€ Devil May Cry 5 a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Borderlands 3 a 5,99€ anziché 59,99€

a 5,99€ anziché 59,99€ A Way Out a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Inscryption a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Syberia: The World Before a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Prince of Persia: The Lost Crown a 23,99€ anziché 39,99€

a 23,99€ anziché 39,99€ Resident Evil 3 a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Resident Evil 2 a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Control Ultimate Edition a 7,99€ anziché 39,99€

Potete vedere tutti gli sconti direttamente su Steam. I giochi Steam sono compatibili con PC Windows se non diversamente specificato (solo alcuni possono girare anche su Mac).

Inoltre, in molti casi sono compatibili con Steam Deck, ma vi raccomando di verificare il badge della compatibilità (verde, giallo o non supportato) direttamente nelle pagine dei singoli giochi.