Una feature scomparsa del 3DS "torna" a sorpresa... in Luigi's Mansion 2 HD

Sembra che il ritorno di Luigi's Mansion 2 HD sia molto più fedele alla versione originale per 3DS di quanto alcuni fan potessero immaginarsi, a giudicare da quanto emerso tramite un datamine dei file di gioco.

Il secondo capitolo delle "paurose" avventure di Luigi (che trovate sul My Nintendo Store) era l'episodio mancante della trilogia su Switch, ma intendeva utilizzare una delle feature più popolari del 3DS che, per diversi motivi, non venne mai implementata.

Advertisement

Ci riferiamo allo Streetpass, la funzionalità che ci permetteva di scambiare dati di gioco con altri utenti incrociati per strada anche solo tenendo in tasca il 3DS: feature rimossa dalle console Switch ma che, curiosamente, viene citata anche nei file di gioco della versione HD di Luigi's Mansion 2.

Come segnalato infatti da My Nintendo News, un datamine di Luigi's Mansion 2 HD ha fatto notare che tra i file interni esiste ancora una cartella con riferimenti a Streetpass, probabilmente derivati dalla versione originale di gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Nella versione per 3DS era stato scoperto che inizialmente dovevano essere implementati alcuni fantasmi esclusivi tramite lo Streetpass, ma dato che la feature non venne mai implementata questi contenuti rimasero inutilizzati.

Tecnicamente Luigi's Mansion 2 continua comunque a utilizzare attivamente quella cartella, anche se non potevano fisicamente essere implementate le sue novità: probabilmente è anche per questo motivo che la versione HD ha reintrodotto questi riferimenti, dato che è un porting estremamente fedele — come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata.

Di conseguenza, la cartella Streetpass risulta ancora presente, con buona probabilità, solo e soltanto per assicurarsi che non emergessero bizzarri bug nella versione per Switch, non perché possa essere davvero prevista l'implementazione di questa feature.

Tuttavia, va comunque detto che c'è ancora chi spera in un suo possibile ritorno per Switch 2: la speranza è l'ultima a morire, ma probabilmente Luigi's Mansion 2 HD non dovrebbe essere usato come prova finale.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere novità in merito: ricordiamo che il successore di Switch sarà svelato entro la fine dell'anno fiscale.