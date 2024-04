Una demo in Unreal Engine fa sognare i fan di The Witcher 4

The Witcher 4 è attualmente in lavorazione, ma del gioco non abbiamo visto ancora nulla.

Dopo il successo del terzo capitolo (che trovate su Amazon) il quarto episodio è infatti atteso dai fan di tutto il mondo.

Adam Badowski di CD Projekt aveva del resto dichiarato che il team puntava a far lavorare 400 sviluppatori sul gioco entro la metà del 2024.

Visto se l'uscita del gioco non sarebbe dietro l'angolo, una demo in Unreal Engine 5 fa ora sognare i fan circa la resa che avrà il "vero" The Witcher 4, noto come Project Sirius.

Come riportato anche da GamingBible, mentre aspettiamo di vedere il primo filmato di gioco di The Witcher 4, il concept artist Digital Dreams ha preso in mano la situazione.

Un video caricato sul canale YouTube di Digital Dreams, intitolato "This is how The Witcher 4 should look", ci dà un assaggio di come potrebbe essere il gioco.

Il sorprendente filmato in Unreal Engine 5 non presenta personaggi o gameplay, ma un cimitero gotico e una vecchia chiesa sono uno spettacolo da vedere e i fan nella sezione commenti sono rimasti impressionati.

«Immagini davvero sbalorditive! Grazie per il filmato d'atmosfera!» ha scritto "Twentyonebynine". «Amico, se The Witcher 4 avrà questo aspetto, non uscirò mai di casa», ha aggiunto tale "tedahwooga".

Quando The Witcher 4 arriverà, è probabile che venga pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre che esca in questa generazione di console.

Vero anche che, in occasione dell'ultima earnings conference con gli investitori per i risultati ottenuti nell'ultimo anno fiscale, CD Projekt ha svelato di avere ormai spinto nettamente sull'acceleratore per lo sviluppo di The Witcher 4.

Restando in tema, CD Projekt RED ha da poco annunciato che i modder possono iscriversi al Playtest dei REDkit Modding Tools per The Witcher 3: Wild Hunt.