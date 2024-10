Un ultimo sguardo al gioco mai nato del PlayStation London Studio

Il London Studio di PlayStation ha purtroppo salutato tutti alcuni mesi fa, dopo la chiusura definitiva da parte di Sony.

Il team britannico fondato nel 2002 dalla SCEE come studio di produzione interno della società, in seguito alla fusione di SCE Soho Studio e Psygnosis Camden Studio, ha difatti chiuso i battenti.

Advertisement

La cosa ha sicuramente frustrato oltremodo quando in molti si sono accorti che Jim Ryan stava "serenamente" celebrando il suo addio all'azienda con il team colpito dal taglio.

Ora, però, è tempo di guardare oltre, anche se grazie a MP1st (via PSU) sono apparsi online altri concept art dell'ultimo gioco a cui PlayStation London Studio stava lavorando prima di salutarci.

Grazie a un post su ArtStation (che trovate qui) di un ex artista dello storico studio, abbiamo un altro sguardo su ciò che il progetto sarebbe potuto essere.

Nei commenti al post, altri sviluppatori di London Studio si lamentano del fatto che il mondo non ha mai potuto vedere il gioco in azione.

Con il nome in codice di Camden, in precedenza avevamo visto solo una concept art. Ora ne abbiamo un paio di più, ma altro non avremo.

Vero anche che i concept sono da sempre una parte fondamentale del processo di creazione di un gioco. Contribuiscono a dare forma all'aspetto, alle sensazioni e al gameplay vero e proprio.

Peccato solo che non sapremo mai in che cosa avrebbe brillato questo nuovo progetto dagli autori di The Getaway.

Sapevamo solo che, prima della chiusura, era emerso il team londinese stava lavorando a un gioco online per PlayStation 5, che sarebbe stato ambientato in una versione fantasy della capitale del Regno Unito.

Nel 2022, i responsabili del co-studio Stuart Whyte e Tara Saunders hanno condiviso piccoli dettagli su questo gioco, definendolo il progetto più ambizioso del team.

Peccato solo che non potremo mai provarlo con mano. I giochi precedenti dello studio comprendono in ogni caso anche le serie SingStar e EyeToy, tanto per citarne un paio.