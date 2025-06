Sono ormai passate più di 48 ore dall'inizio della nuova edizione della Steam Next Fest, l'iniziativa che permette ai fan di scaricare tantissime demo gratis di giochi indipendenti in sviluppo, scoprendo così alcune piccole perle nascoste.

Sebbene manchino ancora diversi giorni alla fine, è già possibile analizzare i primi dati dei download per scoprire chi è il "vincitore" di questa iniziativa, ovvero il gioco che più di tutti ha saputo catturare l'interesse degli utenti PC.

Come segnalato da ComicBook, sembra proprio che per questa edizione l'onore spetta a Vindictus: Defying Fate, un ambizioso soulslike 3D sviluppato da Nexon e che, grazie alla Steam Next Fest, vi permetterà di provare una speciale build Alpha.

Tuttavia, pare che Vindictus abbia condiviso lo stesso destino del "vincitore" della precedente edizione, rivelandosi allo stesso tempo la demo più scaricata e criticata dagli utenti.

Le recensioni dei fan non sono infatti affatto positive: nel momento in cui scrivo questo articolo, il 54% degli utenti ha espresso un giudizio negativo sulla build proposta.

Tra le critiche più comuni troviamo un combat system poco soddisfacente, ben lontano dagli standard settati dai soulslike di FromSoftware come Elden Ring (trovate lo spin-off Nightreign su Amazon, a proposito), oltre a un level design problematico e perfino monetizzazioni che non sembrano essere state progettate nel migliore dei modi.

Secondo i dati forniti da SteamDB, Vindictus Defying Fate ha raggiunto un picco massimo di oltre 40mila utenti: un traguardo ben lontano da quello raggiunto da Mecha Break nella scorsa edizione, ma attualmente più che sufficiente a portarlo in testa alle classifiche.

In ogni caso, le recensioni dei fan sembrerebbero confermare che una demo particolarmente popolare non debba essere necessariamente la migliore: se volete scoprire giochi che valga davvero la pena di provare in questa edizione, il nostro Salvatore Pilò ne ha selezionati ben 8 per voi.