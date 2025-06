Steam ha ufficialmente dato il via a una nuova edizione della Next Fest, l'iniziativa particolarmente apprezzata sia da fan che da sviluppatori in quanto rappresenta una vetrina importante per scoprire alcuni dei più grandi fenomeni indie in uscita.

È stato proprio grazie alla scorsa edizione che è emerso ad esempio Schedule 1, già considerato uno dei più grandi successi a sorpresa di questo 2025: oggi avete la possibilità di dare un'occhiata a oltre 2000 demo gratuite per scoprire quale potrebbe essere il vostro prossimo gioco preferito.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale ed effettuare il login con il vostro profilo: Steam selezionerà automaticamente quelle che potrebbero essere le demo più interessanti per voi, in base ai vostri gusti personali e ciò che avete giocato di recente.

In alternativa, potrete sempre cercare manualmente tutte le demo disponibili in base ai generi di appartenenza: la maggior parte di versioni di prova gratuite sulla Steam Next Fest appartiene alla categoria "Passatempo", seguita a ruota dai giochi Action e Adventure.

L'iniziativa resterà disponibile fino al 16 giugno alle ore 19.00: dopo questo orario le demo non potranno più essere scaricate o avviate, a meno che naturalmente i team di sviluppo non decidano di estendere le prove gratuite.

È già successo infatti in passato che alcune demo si siano rivelate talmente popolari da spingere gli autori a tenerle sullo store anche dopo il termine dell'iniziativa, ma lo scopo principale della Steam Next Fest è quello di permettere a diversi sviluppatori indipendenti di farsi conoscere e raccogliere feedback su come migliorare le proprie opere ancora in sviluppo.

Sentitevi naturalmente liberi di segnalare nei nostri commenti eventuali giochi che dovessero aver attirato la vostra attenzione: nel frattempo, non posso che concludere augurandovi buon divertimento!

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni aggiuntive.