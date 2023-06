Un soulslike previsto anche gratis su Game Pass salta il 2023

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass continua ad arricchirsi sempre di più con nuove importanti aggiunte al catalogo di giochi gratis, sebbene ve ne sarà una che salterà giocoforza il 2023.

Mentre i fan sono in attesa di scoprire quali saranno tutti i prossimi titoli disponibili su Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon), è arrivata la conferma di un nuovo souslike che uscirà solo nel corso del 2024.

Mesi fa il team di sviluppo A44 aveva annunciato l'arrivo di Flintlock The Siege of Dawn, un promettente open world RPG con uno stile di gameplay che ricorda da vicino i classici souls di FromSoftware.

Ora, come riportato anche da Kotaku, sembra proprio che il gioco non riuscirà a vedere la luce entro l'anno in corso.

Il prossimo gioco degli sviluppatori di Ashen è stato infatti posticipato rispetto alla precedente data di uscita di "inizio 2023", a un ancora più generico "2024", cosa questa che lascia sicuramente scoraggiati.

Annunciando la notizia con un post su Twitter, gli sviluppatori A44 hanno spiegato che: «Per rendere Flintlock la migliore esperienza possibile al lancio, abbiamo deciso di spostare la data di uscita del gioco al 2024».

Questi ritardi sono, come spesso accade in questi casi, una cosa potenzialmente molto positiva per la qualità generale del gioco, sperando infatti che Flintlock The Siege of Dawn esca nelle migliori condizioni possibili al day-one.

Solo il tempo potrà dirlo, sperando in ogni caso di riuscire ad avere una data di uscita più precisa quanto prima.

