Un souls gratis la prossima settimana su Epic Store

I giochi gratuiti offerti da Epic Games Store continuano: ecco il nuovo regalo, che sarà reso disponibile giovedì 13 marzo.

Come accade similmente con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi bassi), tutti gli utenti con un account Epic possono riscattare uno o più giochi ogni settimana senza alcun costo.

È stato recentemente confermato che Mortal Shell e il pacchetto di contenuti World of Warships — Anniversary Party Favor saranno i prossimi omaggi disponibili a partire dalla prossima settimana.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco principale:

«Mortal Shell è uno spietato e profondo action RPG che mette alla prova la tua sanità mentale e la tua tenacia in un mondo in frantumi. Mentre i resti dell'umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo. I morti ricoprono questo paesaggio lacerato, ma non sono tutti senza speranza. I resti perduti dei guerrieri sconfitti sono pronti per essere riportati alla luce. Risveglia questi Involucri mortali, occupa i loro corpi e amplia significativamente la tua conoscenza delle diverse maestrie di combattimento. Più forte diventa il tuo legame con ciascun involucro, meglio potrai sfruttarne le doti innate.»

Se volete saperne di più sul gioco in questione, a questo indirizzo trovate la nostra recensione.

Come sempre, il gioco potrà come sempre essere scaricato gratuitamente per sette giorni, consentendovi di aggiungerlo alla vostra libreria senza alcuna spesa.

Come sempre, vi aggiorneremo non appena sarà disponibile su Epic Games Store, dandovi così modo di beneficiarne in tempi record.

Nel frattempo, potete ancora una volta consultare l’elenco completo dei giochi gratuiti offerti dallo store dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.