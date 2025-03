Un souls (e un extra) gratis da ora su Epic Store

La serie di giochi gratuiti offerti da Epic Games Store prosegue: da oggi, giovedì 13 marzo, è disponibile un nuovo titolo da riscattare senza alcun costo.

Come avviene similmente con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi vantaggiosi), tutti gli utenti con un account Epic possono ottenere uno o più giochi gratuiti ogni settimana.

È quindi confermato che Mortal Shell e il pacchetto di contenuti World of Warships — Anniversary Party Favor sono i nuovi omaggi disponibili a partire da questa settimana.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Mortal Shell è un action RPG impegnativo che mette alla prova la tua resistenza mentale e la tua abilità in un mondo in rovina. Mentre i resti dell'umanità si sgretolano, nemici implacabili si annidano tra le rovine, privi di ogni pietà. Per sopravvivere, dovrai affinare consapevolezza, precisione e istinto. Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo."

Caratteristiche principali:

Possesso degli Involucri – Risveglia i corpi di antichi guerrieri caduti e apprendi le loro abilità di combattimento.

Sistema di combattimento profondo – Ogni mossa richiede strategia e precisione, rendendo ogni scontro una sfida intensa.

Un mondo oscuro e spietato – Esplora ambientazioni decadenti, popolate da nemici letali e misteriosi segreti.»