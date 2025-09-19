Avatar di Ospite API Mod #820 0
È sempre difficile essere d'accordo sulle classifiche di questo tipo in genere...ed infatti non lo sono 😅
La mia :
1- Halo 2
2- Halo:Reach
3- Halo Combat Evolved
4- Halo 3
5- Halo 4
6- Halo Infinite
7- Halo 3 ODST
8- Halo 5 : Guardians
concordo pienamente col secondo posto ad halo 4. Troppo criticato all'epoca ma per me 343 Industries fece un ottimo rilancio della saga. Peccato per i capitoli successivi buoni ma non ottimi come i primi della serie.
Per me come storia raccontata:
1) Halo infinite
2) Halo 3
3) Halo Reach
Io rimango dell'idea che 343 è stata vittima di una community fin troppo tossica che li ha portato a fare dei cambi di rotta artistici e tecnici in maniera forzata. Se avessero continuato con la loro idea della "trilogia della reclamazione" a quest'ora staremmo parlando di altro. Certo, forse non sarebbe stato lo stesso Halo di Bungie, ma almeno avrebbe avuto una sua strada ben chiara. Halo 4 è ancora oggi un gioco incredibile dal punto di vista artistico e narrativo.
Infinite bello, ma troppo fan service. Se la trama non fosse stata tagliata, sarebbe stato diverso.
Ma il bello delle classifiche è questa! Però siamo d'accordo con Halo 2 e Halo 5
