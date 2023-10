Un po' Little Nightmares, un po' Edith Finch: ecco An Everyday Story (e potete provarlo gratis)

I giochi dalla fronte impronta narrativa che puntano sul lasciare qualcosa nel cuore di chi gioca sono diventati un filone popolare e molto amato della nostra industria preferita. E, proprio guardando a un maestro come What Remains of Edith Finch e a un ottimo gioco a tinte oscure come Little Nightmares, ecco che si affaccia sul mercato anche An Everyday Story.

Sviluppato dal piccolo team italiano Cactus Production, guidato dal fondatore e designer Roberto Vergine e composto da otto sviluppatori – come potete approfondire sul sito ufficiale –, il gioco è un'avventura narrativa che mescola l'esplorazione orizzontale in 2.5D ad alcune meccaniche da platform e da puzzle.

«An Everyday Story è un puzzle platform arricchito da una nota commovente. Un uomo custodisce tre piccoli giocattolini, ognuno legato ad una persona amata. Gioca con il soldatino di latta, un origami a forma di pipistrello e una barchetta intagliata nel legno in un'avventura alla ricerca di ricordi ormai perduti» spiegano gli autori, introducendoci al loro gioco.

Il viaggio nei ricordi del protagonista, che richiama un po' anche le meccaniche che di recente abbiamo visto in opere come Hindsight, sarà al cuore dell'esperienza e, con ognuno dei tre piccoli giocattoli che custodisce gelosamente potremo vivere un gameplay capace di offrire qualcosa di nuovo.

Nel viaggio saremo accompagnati da una colonna sonora che punta a metterci a tu per tu con le nostre emozioni, mentre il protagonista affronterà dei ricordi che evidenzieranno il bello e il brutto della sua vita, «dalla sua infanzia fino al suo ultimo respiro», ci anticipa il sito degli sviluppatori. Dopotutto, questa è una storia di tutti i giorni, no?

Composta da nove livelli, l'avventura può essere già provata con mano gratis, dal momento che su Steam è disponibile una demo gratuita che vi consente di iniziare questo viaggio, tra puzzle ambientali e giocattoli che richiamano forte la nostalgia.

An everyday story, che è stato anche semifinalista al Latam Contest, arriverà nel corso del primo quarto del 2024 e potrebbe essere una delle prossime produzioni italiane da tenere d'occhio.