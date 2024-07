Un nuovo Yakuza Like a Dragon è ufficiale!

Con il rinnovato successo mondiale della serie di Yakuza, con l'aggiunta di Like a Dragon, era più che lecito che SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio potessero pensare di continuare a lavorare ancora al franchise e, infatti, lo faranno.

Come riporta VGC, infatti, RGG Studio ha voluto rivelare in anticipo di essere a lavoro su un nuovo episodio della saga.



Durante l'evento Essence of Fandom, momento dell'Anime Expo dedicato proprio alla saga di Yakuza Like a Dragon, i fan hanno potuto ascoltare un messaggio molto importante riferito dai portavoce dello studio.

Messaggio che, ovviamente, è stato fatto girare online rapidamente per via del suo contenuto:

«Non possiamo dirvi che tipo di gioco è, ma ve lo dirò, rimarrete sorpresi.»

Rispondendo al messaggio originale, i fan presenti all'Essence of Freedom hanno poi specificato che RGG Studio si stesse riferendo chiaramente ad un nuovo Yakuza Like a Dragon, e non ad un altro franchise o una proprietà intellettuale inedita.

I fan dovranno aspettarsi quindi di tornare presto nell'amata saga divenuta ormai un gioco di ruolo completo, che ha accompagnato i ritorni di alcuni storici capitoli della saga su varie piattaforme tra cui Game Pass.

Un titolo che ha rappresentato un altro, ottimo episodio per la saga, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in cui vi avevamo detto che «Like a Dragon Infinite Wealth rimane l'episodio più vasto, ambizioso e coraggioso del franchise da parecchi anni a questa parte, frenato solamente da un motore grafico che inizia a sentire il peso degli anni e dalla natura cross-gen del progetto.»

E, nell'attesa, i fan potranno anche godersi una serie TV live-action prodotta da Prime Video: arriva a ottobre e in questa pagina potete scoprire tutti i dettagli della produzione.